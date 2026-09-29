Nacional busca recuperar por lo menos un zaguero y se complicó lo de Calvo

Luego de que Costa Rica perdiera ante Curazao y Haití por la Liga de Naciones de la Concacaf la situación se complicó.

Ahora, la selección tica debe jugar ante Nicaragua este jueves de visitante y cerrará el domingo 4 de octubre ante Haití de local.

La idea en Nacional era que, si Costa Rica obtenía buenos resultados, Calvo fuera liberado antes del último cotejo y pudiera estar a la orden para el partido que tendrán los albos ante Montevideo City Torque el lunes 5.

Ante los malos resultados del combinado, el defensa podría ser liberado en caso de una derrota ante Nicaragua, ya que quedaría muy comprometida la clasificación para el último partido ante Haití.

7 finales para el bolso

Nacional no se rinde en la pelea por el Clausura. A los tricolores le quedan 7 partidos, que son 7 finales. De los cuales 4 juega de local y tres de visita.

El próximo lunes Nacional será de local frente a Montevideo City Torque por la fecha 9. En la 10, visitará a Central Español el domingo 11 de octubre con cancha a definir.

Luego, en la fecha 11 y 12 será local ante Deportivo Maldonado y Liverpool. Para cerrar, en la fecha 14 será visitante ante Danubio en Jardines del hace de local frente a Deportivo Maldonado y Liverpool.

En la fecha 13 sale a Jardines del hipódromo. La fecha 14 será local frente a Albion y en la última jornada visitará a Cerro seguramente en el estadio Monumental Luis Tróccoli.

Nacional no pude darse el lujo de perder un punto nada. La tabla anual esta casi sentenciada, pero en el Clausura mantiene chance.

El partido de mañana entre Montevideo City Torque y Peñarol es clave. Es un partido que Nacional mira de reojo.

Si gana Torque, se va a 21 puntos y le saca 7 a Nacional. Si gana Peñarol, se va a 18 y le saca 4 a Nacional. En caso de empate, los dirigidos por Daniel Carreño quedan a 5 de Torque y dos de Peñarol.

Carreño y Nacional están con la calculadora en la mano, pensando que le sirve más para pensar en el Clausura. Pero también tiene partidos difíciles, frente a Deportivo Maldonado y Liverpool que por más que sean de local, son partidos de alto riesgo. Son dos equipos que están por encima de Nacional en la tabla del Clausura. Los fernandinos vienen de ganar a Torque y el negriazul hizo lo mismo frente a Central Español.

Pero mirando más allá, queda también Danubio en Jardines, siempre es difícil y que tal vez en esa fecha este tratando de rescatar algún punto si aún no se fue al descenso. También Cerro, habrá que ver donde hace de local y puede estar necesitando puntos para la próxima temporada.

No hay nada fácil en este Torneo Clausura donde se pelea tanto arriba como abajo. Y si bien Nacional lleva de la mano de Carreño 8 partidos invicto y cambió el ánimo del equipo, futbolístamente no está pasando su mejor momento.

Hay que reconocer que desde la llegada de Daniel Carreño al mando del equipo, estamos viendo un Nacional con otra actitud, que da batalla perotiene que mejorar en su juego, uno que no encontró en todo el año.