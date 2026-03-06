Manini firmó el libro de condolencias en la Embajada de Irán por la muerte del líder supremo

Manini Ríos recordó que cuando fue senador integró el grupo de legisladores amigos de Irán. "Entendí que era pertinente mostrar las condolencias a un pueblo de 90 millones de iraníes, en su gran mayoría chiíes, que perdieron a su líder espiritual", afirmó. "Esto no significa ninguna valoración política ni ninguna otra connotación más que eso", aclaró.

Solo expresar las condolencias

El líder cabildante remarcó que su acción "no es tomar posicionamiento de ningún tipo sino expresar las condolencias a un pueblo que ha perdido a su líder espiritual; es algo así como si el mundo católico pierde al papa". "Entendí que ese era mi lugar. Como yo no acostumbro estar actuando mirando a ver si es políticamente correcto o no, sino que hago lo que yo siento que debo hacer. En ese caso, yo sentí que es pertinente presentar las condolencias a un pueblo que ha perdido a su líder espiritual", remarcó.

Consultado sobre las posibles repercusiones políticas a nivel nacional, Manini Ríos respondió: "Yo actúo de acuerdo a lo que yo siento, no previendo consecuencias ni reacciones a veces interesadas. Yo simplemente actúo frontalmente diciendo y haciendo lo que siento". Aseguró que su relación con Israel es "correcta" y afirmó que ha concurrido a las celebraciones y ha disertado en eventos que realiza la comunidad judía en Uruguay.