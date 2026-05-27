TV Ciudad: el realizador audiovisual Pablo "Chamaco" Abdala será el nuevo director.

La Intendencia de Montevideo (IM) informó este miércoles quién será el nuevo director de Tv Ciudad. Se trata del director y realizador audiovisual Pablo “Chamaco” Abdala, también conocido por haber sido baterista de la banda de rock nacional de No Te Va Gustar.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Abdala cuenta con una trayectoria vinculada al ámbito audiovisual, donde se desempeñó como director, realizador y director de fotografía en distintos proyectos del sector.
Su designación marcará la continuidad del trabajo encabezado hasta ahora por José María Ciganda, cuya gestión fue destacada desde el canal por el compromiso y la dedicación al frente de la señal durante este período.