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Sociedad Abdala |

TV Ciudad: el realizador audiovisual Pablo "Chamaco" Abdala será el nuevo director

Pablo Abdala, también conocido por haber sido baterista de No Te Va Gustar, asumirá la dirección de TV Ciudad el 1° de junio, en continuidad con la gestión encabezada por José María Ciganda.

TV Ciudad: el realizador audiovisual Pablo Chamaco Abdala será el nuevo director.

TV Ciudad: el realizador audiovisual Pablo "Chamaco" Abdala será el nuevo director.

 Gastón Britos / FocoUy
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La Intendencia de Montevideo (IM) informó este miércoles quién será el nuevo director de Tv Ciudad. Se trata del director y realizador audiovisual Pablo “Chamaco” Abdala, también conocido por haber sido baterista de la banda de rock nacional de No Te Va Gustar.

Abdala cuenta con una trayectoria vinculada al ámbito audiovisual, donde se desempeñó como director, realizador y director de fotografía en distintos proyectos del sector.

Su designación marcará la continuidad del trabajo encabezado hasta ahora por José María Ciganda, cuya gestión fue destacada desde el canal por el compromiso y la dedicación al frente de la señal durante este período.

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