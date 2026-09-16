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Política Maldonado | Terminal | cambios

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Marcha atrás: Intendencia de Maldonado informó que no hará cambios en terminal de Punta del Este

Tras reclamos de comerciantes, la Intendencia indicó que “no están dadas las condiciones” para que los buses interdepartamentales finalicen sus recorridos en Maldonado y no en la península como preveían las autoridades.

Operativa de buses Maldonado y Punta del Este no tendrá cambios por el momento.

Operativa de buses Maldonado y Punta del Este no tendrá cambios por el momento.

 Intendencia de Maldonado
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Por Redacción Caras y Caretas

El secretario general de la Intendencia de Maldonado, Álvaro Villegas, informó este miércoles 16 de setiembre que la comuna dejará en suspenso el proyecto de transformación del transporte que planteaba que los buses interdepartamentales terminaran sus recorridos en la terminal de Maldonado.

No están dadas las condiciones, en las actuales circunstancias, para su transformación operativa en la próxima temporada estival”, señaló la Intendencia en un comunicado.

La comuna fernandina planificaba que los pasajeros que fueran hacia Punta del Este, lo hicieran en microbuses para evitar que grandes buses tuvieran que circular hacia la terminal ubicada en el balneario.

La resolución fue comunicada luego de una reunión entre Villegas, el intendente Miguel Abella, el director de movilidad, Juan Pígola y el alcalde Javier Carballal.

Vecinos y comerciantes habían planteado reparos al cambio que se pretendía hacer a partir de esta temporada estival. En ese sentido, Villegas indicó que esa transformación sigue en pie pero fue descartada su realización en esta temporada. “No hay un plazo específico para la modificación”, expresó.

Transformación del transporte en Maldonado sigue en pie

Dijo que la intendencia seguirá recibiendo insumos, como los que aporte la nueva concesionaria de las terminales, sobre la operación y los que han ofrecidos diversas entidades y el Municipio de Punta del Este.

Según comunicó el jerarca, ya está adjudicada la concesión de las terminales y el ganador del proceso licitatorio hará sus aportes en cuanto a trabajos de modernización.

Para el gobierno del intendente Miguel Abella el transporte público es un componente fundamental para el desarrollo del departamento y en esa dirección se continuará trabajando”, agrega el texto oficial.

La Intendencia fernandina indicó que la transformación del transporte no se centra solamente en el cambio de la operativa de la terminal de Punta del Este sino que prevé construir ciclovías, espacios de educación y seguridad vial.

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