Ed Sheeran: todos los teloneros se bajan luego de la censura a Macklemore por defender a Palestina

“El verdadero enemigo es el lobby sionista, que ha trabajado incansablemente para silenciar a los artistas que hablan abiertamente del genocidio”, y Robert Kraft, el dueño Gillette Stadium “lucha contra el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanción a Israel”, apuntaron. “Creemos en el diálogo como método de lucha para el progreso de la causa palestina”, complementaron.

“Sin tomar la decisión a la ligera, porque Ed ha sido un amigo para mí y ha cambiado mi vida, tomé la decisión de dejar el Tour”, dijo Rowe. “Como pueblo irlandés conocemos bien sobre genocidio, hambruna forzada y ocupación violenta”, analizó. “Perdería el respeto por mi mismo si siguiera como si nada mientra billonarios usan su poder para silenciar las voces que hablan contra el genocidio Israelí, y que visibilizan el asesinato salvaje de niños”, criticó. “Tengo que ser honesto conmigo mismo y mis ancestros, que resistieron el colonialismo y lucharon por una libertad de la que gozamos en Irlanda”, aseguró.

“Deberíamos ser capaces de hablar sobre la guerra, de civiles siendo asesinados, y sobre niños que merecen crecer, donde sea que vivan y bajo la bandera que ondee sobre ellos”, reflexionó Graham. “El dinero no da el derecho a poseer la conversación, ni ningún balance bancario deberá decidir quién ni de cuál sufrimiento está permitido hablar”, agregó. “Estoy agradecido con Ed, y lo amo, eso no ha cambiado” pero aún así “nos apartamos de las siguientes fechas”, finalizó.

La gira inició el 16 de enero en Nueva Zelanda, en el continente de Oceanía, y luego de pasar por Norteamérica tiene previsto presentarse en Latinoamérica para finalizar el 12 de diciembre de este año. Según figura en la página web del artista Beoga, Finneas, Rowe y Graham eran los teloneros previstos para las siguientes fechas.