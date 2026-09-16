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Sociedad Ed Sheeran | macklemore |

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Ed Sheeran: todos los teloneros se bajan luego de la censura a Macklemore por defender a Palestina

Aunque destacaron la amistad y el agradecimiento a Ed Sheeran, rechazaron ser cómplices de la persecución y censura

Ed Sheeran en Montevideo (2019)

Ed Sheeran en Montevideo (2019)

 Gastón Britos / FocoUy
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Entre los artistas que cancelaron se encuentra la banda irlandesa Beoga, el músico estadounidense Finneas O’Conell, hermano de Billie Eilish, el irlandes Aaron Rowe, y el danés Lukas Graham. “Los artistas no deben ser silenciados cuando hablan a favor de los oprimidos, me paro con Palestina y su pueblo”, afirmó Finneas cuando anunció su salida de la gira.

Los integrantes de Beoga señalaron en un comunicado que “son una banda tradicional irlandesa, que nunca pensaron en presentarse en estadios de ese tamaño”, hace 10 años “somos amigos con Ed y pensamos seguir siéndolo”. Aún así “presentarse luego del silenciamiento a personas que abogan por una Palestina libre no es una opción”, resaltaron.

“El verdadero enemigo es el lobby sionista, que ha trabajado incansablemente para silenciar a los artistas que hablan abiertamente del genocidio”, y Robert Kraft, el dueño Gillette Stadium “lucha contra el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanción a Israel”, apuntaron. “Creemos en el diálogo como método de lucha para el progreso de la causa palestina”, complementaron.

“Sin tomar la decisión a la ligera, porque Ed ha sido un amigo para mí y ha cambiado mi vida, tomé la decisión de dejar el Tour”, dijo Rowe. “Como pueblo irlandés conocemos bien sobre genocidio, hambruna forzada y ocupación violenta”, analizó. “Perdería el respeto por mi mismo si siguiera como si nada mientra billonarios usan su poder para silenciar las voces que hablan contra el genocidio Israelí, y que visibilizan el asesinato salvaje de niños”, criticó. “Tengo que ser honesto conmigo mismo y mis ancestros, que resistieron el colonialismo y lucharon por una libertad de la que gozamos en Irlanda”, aseguró.

“Deberíamos ser capaces de hablar sobre la guerra, de civiles siendo asesinados, y sobre niños que merecen crecer, donde sea que vivan y bajo la bandera que ondee sobre ellos”, reflexionó Graham. “El dinero no da el derecho a poseer la conversación, ni ningún balance bancario deberá decidir quién ni de cuál sufrimiento está permitido hablar”, agregó. “Estoy agradecido con Ed, y lo amo, eso no ha cambiado” pero aún así “nos apartamos de las siguientes fechas”, finalizó.

La gira inició el 16 de enero en Nueva Zelanda, en el continente de Oceanía, y luego de pasar por Norteamérica tiene previsto presentarse en Latinoamérica para finalizar el 12 de diciembre de este año. Según figura en la página web del artista Beoga, Finneas, Rowe y Graham eran los teloneros previstos para las siguientes fechas.

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