Parque Roosevelt: familiar de donantes del predio envió carta a Legnani por tala y proyectos privados

En ese sentido, la descendiente de la familia donante planteó que las condiciones bajo las cuales se cedió el predio no estarían siendo respetadas. Afirmó que desde 2011 su familia observa con "extrema preocupación y disgusto" distintas situaciones que, a su entender, afectan al parque.

Entre ellas mencionó específicamente la tala de árboles, la construcción de establecimientos privados, el "descuido" y la falta de preservación del área. En la carta señaló que estas situaciones implican una vulneración de la cláusula establecida en la donación.

"Es por esto que, desde 2011 vemos con extrema preocupación y disgusto que se viola, no se respeta e infringe la Cláusula Modal/Comodato con la tala de los árboles, construcciones de establecimientos privados, descuido y falta de preservación del Parque Roosevelt", sostuvo.

Responsabilidad y medidas

Ortega García Lagos también señaló la responsabilidad de la Intendencia de Canelones frente a la situación. En su planteo reclamó medidas vinculadas con la preservación y la seguridad del espacio, además de la intervención de las autoridades ambientales para evaluar el cumplimiento de las condiciones de la donación.

"Es de responsabilidad de esa Intendencia la preservación, seguridad para evitar violencia y abandono del área, contactar las autoridades de Medio Ambiente para el buen aprovechamiento del predio como fue el objetivo provisto para la anulación y revocación de la donación por parte de nuestra familia", expresó.

La carta también deja planteada la posibilidad de que la familia avance en un reclamo para recuperar el predio si entiende que las condiciones originales no son respetadas. "Esto provocaría la anulación y revocación de la donación por parte de nuestra familia", agrega la misiva.

Ortega García Lagos aclaró que su preocupación no responde únicamente a su vínculo familiar con el predio. "No solo como descendiente y heredera me preocupo con esta situación sino también preocupada con su naturaleza, flora y fauna tan terriblemente atacados", afirmó.

La importancia del "único pulmón" entre Montevideo y Canelones

En el cierre de la carta destacó además la importancia ambiental que atribuye al parque por su ubicación entre Montevideo y Canelones. Lo definió como un espacio que cumple una función para el ambiente y reclamó que sea protegido pensando en las próximas generaciones.

"Quisiera frisar la importancia de ese único pulmón entre los departamentos de Montevideo y Canelones que tanto auxilian al medio ambiente tan perjudicado y al cual debemos proteger para el bien de nuestras próximas generaciones", sostuvo.

El reclamo de la descendiente de la familia García Lagos se suma a las movilizaciones de vecinos y vecinas que vienen expresando su rechazo a distintos proyectos y a la tala de árboles en el Parque Roosevelt, en defensa de la preservación del predio.