Orsi negó gestión por cable a las Malvinas: "No se hacen bromas con estas cosas"

“Jamás, nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo, no se hizo ninguna consideración porque nunca hubo nada”, dijo Orsi, y agregó: “Hay una empresa norteamericana que está trabajando, pero no pensando en Malvinas como punto de enlace, o sea que es una noticia falsa”.

Orsi descartó una negociación por un proyecto de estas características. “Nosotros tenemos buenas relaciones con todos los países, pero este tema de un cable o de fibra es un error, por decirlo de alguna manera”, afirmó.

"Hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro. No se hacen bromas con esas cosas”, sentenció.

Versión argentina por el cable

Tras la difusión de la noticia por parte del portal argentino elDiarioAR, desde el Gobierno uruguayo se negó la existencia del referido planteo.

Fuentes oficiales indicaron a Caras y Caretas que existe un planteo de una empresa estadounidense para instalar un cable submarino desde territorio continental argentino.

Según elDiarioAR, el gobierno británico habría iniciado trabajos para instalar un cable submarino de unos 2.000 kilómetros entre las Islas Malvinas y Uruguay. Según ese medio, un buque de la empresa holandesa Fugro realizó estudios de suelo en aguas de las islas y recaló varias veces en Montevideo entre 2025 y 2026.