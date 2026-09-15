Falsas versiones : cable submarino no va a Malvinas sino a territorio continental argentino

Cuatro cables

Recordaron que en el país hay cuatro cables submarinos más un número similar de otros que atraviesan las aguas territoriales. Por el momento, agregaron, lo que hay es una empresa que está haciendo un estudio para la instalación de un cable que va hacia Argentina y que luego deriva hacia el océano Atlántico, pero "no va hacia las Malvinas".

Respecto a la versión sobre la presencia en el puerto de Montevideo del buque científico Frugo Supporter, propiedad de una firma holandesa, y que estaría haciendo los estudios, indicaron que es normal que los barcos que operan en las islas recalen en Uruguay.

Falsa versión

En síntesis, las fuentes indicaron que el país “no tiene ni recibió ningún proyecto que mencione o lo relacione con Malvinas”, por lo que desmienten la versión difundida. "Es una versión falsa", sentenciaron.

Según indica elDiarioAR, el canciller argentino Pablo Quirno "está al tanto de que el gobierno de ocupación inició las tareas para la instalación de un cable submarino, lo que no había sido anunciado oficialmente por Londres ni por Stanley, como llama la potencia a la capital isleña".