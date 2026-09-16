Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política TCP | gobierno | sindicatos

Conflicto portuario

Primer paro del sindicato de TCP desde que gobierno resolvió establecer servicios mínimos

Ante el nuevo paro, "TCP adoptará todas las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento de los servicios mínimos", comunicó Katoen Natie.

Trabajadores de TCP volvieron a hacer paro.

Trabajadores de TCP volvieron a hacer paro.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) resolvió este miércoles 16 realizar un nuevo paro "por tiempo indeterminado". El de esta jornada fue el primer paro desde que el gobierno nacional decidió establecer que se cumplan los servicios mínimos en la terminal de contenedores, ante las medidas sindicales en el marco del conflicto por el nuevo convenio colectivo.

La medida del sindicato fue informada también por Katoen Natie, en sus redes sociales.

La empresa que tiene el 80% de las acciones de la TCP comunicó que “durante la medida permanecerá trabajando únicamente el personal necesario para cumplir con el régimen de servicios mínimos actualmente vigente”.

“Ante esta situación, TCP adoptará todas las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento de dichos servicios mínimos, procurando preservar la seguridad de las operaciones y reducir el impacto sobre los buques, las cargas, los transportistas y demás usuarios de la Terminal”, detalló Katoen Natie.

Qué dice la empresa belga sobre la negociación del convenio

"A lo largo de estos meses, la empresa ha participado de numerosas instancias de negociación, tanto bipartitas como tripartitas, y ha realizado los máximos esfuerzos posibles para alcanzar un acuerdo, efectuando propuestas y modificaciones con el objetivo de acercar posiciones", aseveró.

Con respecto a la situación actual del conflicto, "TCP considera que el margen de negociación disponible por parte de la empresa ha sido plenamente utilizado y no se encuentra en condiciones de realizar nuevas modificaciones a las propuestas y condiciones ya planteadas. La empresa mantiene su disposición al diálogo y a participar de todas las instancias que sea convocada", aseguró en el comunicado publicado este miércoles.

"TCP continuará actuando con responsabilidad, cumpliendo las disposiciones vigentes y adoptando las medidas necesarias para mantener la mayor operatividad posible de la Terminal dentro del régimen de servicios mínimos establecido.

Temas

Te puede interesar