Primer paro del sindicato de TCP desde que gobierno resolvió establecer servicios mínimos

“Ante esta situación, TCP adoptará todas las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento de dichos servicios mínimos, procurando preservar la seguridad de las operaciones y reducir el impacto sobre los buques, las cargas, los transportistas y demás usuarios de la Terminal”, detalló Katoen Natie.

COMUNICADO A LOS USUARIOS

PARO DE ACTIVIDADES POR TIEMPO INDETERMINADO



Estimados usuarios,



El Sindicato ha decidido en la tarde de hoy iniciar un nuevo paro de actividades por tiempo indeterminado.



Durante la medida permanecerá trabajando únicamente el personal necesario para… pic.twitter.com/lo4CdUm2op — Katoen Natie TCP (@ktntcp) September 16, 2026

Qué dice la empresa belga sobre la negociación del convenio

"A lo largo de estos meses, la empresa ha participado de numerosas instancias de negociación, tanto bipartitas como tripartitas, y ha realizado los máximos esfuerzos posibles para alcanzar un acuerdo, efectuando propuestas y modificaciones con el objetivo de acercar posiciones", aseveró.

Con respecto a la situación actual del conflicto, "TCP considera que el margen de negociación disponible por parte de la empresa ha sido plenamente utilizado y no se encuentra en condiciones de realizar nuevas modificaciones a las propuestas y condiciones ya planteadas. La empresa mantiene su disposición al diálogo y a participar de todas las instancias que sea convocada", aseguró en el comunicado publicado este miércoles.

"TCP continuará actuando con responsabilidad, cumpliendo las disposiciones vigentes y adoptando las medidas necesarias para mantener la mayor operatividad posible de la Terminal dentro del régimen de servicios mínimos establecido.