Justicia española archivó denuncia por estafa presentada por Cardama

Ante la consulta realizada por el medio sobre el estado de la denuncia presentada por Cardama en 2025, la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia respondió: “La plaza 3 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo decretó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al apreciar litispendencia penal internacional porque había una instrucción activa en Uruguay”. El tribunal de Vigo consideró que, al existir una denuncia en la Justicia uruguaya por el mismo tema, no correspondía considerar este asunto. Cardama no recurrió la decisión.