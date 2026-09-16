El ministro del Interior, Carlos Negro, manifestó este miércoles "mucha preocupación" por la violenta rapiña sufrida días atrás por una anciana de 82 años cuando iba caminando por Alto Perú y Taboba y un delincuente en bicicleta se le acercó, le arrancó la cartera que llevaba colgada en un brazo, la tiró al suelo, la arrastró y huyó.
Inseguridad
Negro expresó "mucha preocupación" por violenta rapiña a anciana de 82 años en Malvín Norte
El ministro del Interior, Carlos Negro, manifestó que la Policía está y seguirá estando "presente" en Malvín Norte, "tratando de evitar este tipo de hechos".