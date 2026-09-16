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Política Negro | Malvín Norte | rapiña

Inseguridad

Negro expresó "mucha preocupación" por violenta rapiña a anciana de 82 años en Malvín Norte

El ministro del Interior, Carlos Negro, manifestó que la Policía está y seguirá estando "presente" en Malvín Norte, "tratando de evitar este tipo de hechos".

Ministro del Interior, Carlos Negro.

Ministro del Interior, Carlos Negro.
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Por Redacción Caras y Caretas

El ministro del Interior, Carlos Negro, manifestó este miércoles "mucha preocupación" por la violenta rapiña sufrida días atrás por una anciana de 82 años cuando iba caminando por Alto Perú y Taboba y un delincuente en bicicleta se le acercó, le arrancó la cartera que llevaba colgada en un brazo, la tiró al suelo, la arrastró y huyó.

El hecho quedó registrado en la cámara de seguridad de una casa lindera y causó indignación pública en las redes sociales.

Acerca de la investigación del caso, el ministro aseguró que está avanzada la identificación del delincuente.

Consultado por la inseguridad en ese barrio de la capital, el secretario de Estado expresó "especial preocupación" por la situación en Malvín Norte, donde la Policía despliega por estas horas un operativo con presencia de varios equipos de patrullaje.

Negro sostuvo que está previsto mantener el operativo policial en Malvín Norte. "Estamos presentes en el lugar, estamos tratando de evitar este tipo de hechos", aseveró el jerarca en una rueda de prensa realizada en un evento del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

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