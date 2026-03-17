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Política Sebastián Marset | Bolivia | abogado

Irregularidades

Marset fue expulsado ilegalmente de Bolivia, según su abogado

El abogado de Sebastián Marset, Santiago Moratorio, denunció que se vulneraron sus derechos en la "expulsión exprés" de Bolivia a EEUU, a su entender, ilegal.

Santiago Moratorio y los abogados de Marset en EEUU.

Santiago Moratorio y los abogados de Marset en EEUU.

 Simón López Ortega
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Por Simón López Ortega

En una conferencia de prensa realizada en el Hotel Sofitel de Carrasco, Santiago Moratorio, abogado de Sebastián Marset, denunció que Bolivia vulneró sus derechos al "expulsarlo" de manera "exprés" a Estados Unidos (EEUU), que a su entender violó la normativa migratoria del país sudamericano.

Nos resulta llamativo, raro, ilegal todo lo ocurrido en Bolivia. Hubo una vulneración de derechos, un atropello a la normativa de Bolivia, no se respetó el debido proceso, mucho menos la presunción de inocencia o el derecho a defensa", aseveró el abogado.

Moratorio cuestionó que no se cumplió con el debido proceso con las garantías para su defendido, puesto que entiende que Bolivia ejecutó una "expulsión exprés" sin lugar al derecho a defensa del narcotraficante uruguayo.

"Sebastián Marset no fue extraditado a Bolivia, no fue sometido a un proceso de extradición, sino que fue una expulsión exprés, tampoco se valoró lo que establece la normativa. En el artículo 37 (de la ley migratoria boliviana) se establece que para otorgarse la expulsión de un ciudadano extranjero, tiene que darse un derecho a defensa mínimo, tiene que haber por lo menos 15 días hábiles. Acá la detención se dio a las 3 de la mañana y a las 9 de la mañana lo estaban expulsando del país", detalló.

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Cómo sigue el proceso judicial en EEUU

A Marset se lo acusa en EEUU por lavado de activos, y en particular por transferencias de dinero ilegal que utilizaron bancos de ese país.

Sobre la primera audiencia realizada el lunes ante la Justicia de EEUU, Moratorio aseveró que "en ningún momento nuestro defendido hizo ninguna declaración. Ni siquiera estuvo frente al juez de juicio, estuvo delante de un juez magistrado. En las próximas audiencias sí va a comparecer ante un juez de juicio”, dijo Moratorio.

El abogado explicó que la primera audiencia fue para conocer si tenía defensa y Marset explicó que todavía no tenía abogados designados para el caso.

También aprovechó la ocasión para presentar a los abogados que llevarán la defensa en EEUU, Michael Padula y Rodrigo Da Silva.

El próximo viernes 20 de marzo será la primera audiencia con el magistrado que llevará adelante el juicio en el estado de Virginia.

Da Silva aseguró que si Marset "colabora" con la causa, podría "reducir" la pena (de 20 años) estipulada por la Justicia de EEUU.

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