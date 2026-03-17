Marset fue expulsado ilegalmente de Bolivia, según su abogado

"Sebastián Marset no fue extraditado a Bolivia, no fue sometido a un proceso de extradición, sino que fue una expulsión exprés, tampoco se valoró lo que establece la normativa. En el artículo 37 (de la ley migratoria boliviana) se establece que para otorgarse la expulsión de un ciudadano extranjero, tiene que darse un derecho a defensa mínimo, tiene que haber por lo menos 15 días hábiles. Acá la detención se dio a las 3 de la mañana y a las 9 de la mañana lo estaban expulsando del país", detalló.

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Cómo sigue el proceso judicial en EEUU

A Marset se lo acusa en EEUU por lavado de activos, y en particular por transferencias de dinero ilegal que utilizaron bancos de ese país.

Sobre la primera audiencia realizada el lunes ante la Justicia de EEUU, Moratorio aseveró que "en ningún momento nuestro defendido hizo ninguna declaración. Ni siquiera estuvo frente al juez de juicio, estuvo delante de un juez magistrado. En las próximas audiencias sí va a comparecer ante un juez de juicio”, dijo Moratorio.

El abogado explicó que la primera audiencia fue para conocer si tenía defensa y Marset explicó que todavía no tenía abogados designados para el caso.

También aprovechó la ocasión para presentar a los abogados que llevarán la defensa en EEUU, Michael Padula y Rodrigo Da Silva.

El próximo viernes 20 de marzo será la primera audiencia con el magistrado que llevará adelante el juicio en el estado de Virginia.

Da Silva aseguró que si Marset "colabora" con la causa, podría "reducir" la pena (de 20 años) estipulada por la Justicia de EEUU.