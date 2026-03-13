¿Por qué Marset fue entregado de inmediato a EEUU?

El fiscal general explicó que, una vez que fue capturado Marset en una mansión del barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra, la Justicia boliviana activó el procedimiento establecido en la Ley 370 de Migración, que contempla la expulsión de ciudadanos extranjeros que tengan procesos penales abiertos en otros países.

“En pleno aeropuerto se hace la entrega del señor Sebastián Marset a funcionarios dependientes del Estado norteamericano”, señaló Mariaca, quien añadió que la medida se ejecutó de forma inmediata tras verificarse la orden internacional de captura.

Las investigaciones en Bolivia y otros países

El titular del Ministerio Público recordó que la Fiscalía había emitido previamente las órdenes de aprehensión por seis procesos penales que tiene en Bolivia (varios de ellos en etapa de acusación formal) relacionados con narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas y falsedad documental.

Asimismo, informó que los fiscales encargados de estos casos se reunirán para evaluar las acciones legales que corresponderán tras la salida del investigado del país.

El fiscal Mariaca también indicó que el Ministerio Público de Bolivia coordinará con autoridades judiciales de Paraguay, Uruguay, Argentina y EEUU para el intercambio de información sobre las investigaciones relacionadas con Marset.