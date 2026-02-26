Hacete socio para acceder a este contenido

Mejor servicio

Más rápido y en todo Montevideo: el servicio de limpieza por whatsapp superó expectativas

Con el 86% de reclamos resueltos en menos de 24 horas, la Intendencia de Montevideo superó su meta tras extender el servicio de whatsApp a toda la ciudad.

Intendencia de Montevideo compartió información sobre limpieza

Limpiar la ciudad es un compromiso compartido, y las herramientas digitales están dando resultados antes de lo previsto. La Intendencia de Montevideo logró elevar su eficacia al 86% en respuestas rápidas (menos de un día), dejando atrás el objetivo del 80% que se había trazado para finales de 2026.

¿Qué significa esto para el vecino?

Que al reportar basura fuera del contenedor o espacios públicos sucios al WhatsApp 092 250 260, la probabilidad de una solución inmediata es más alta que nunca. Gracias a que el servicio ya funciona en los 8 municipios, la respuesta es uniforme en todo el departamento.

El indicador utilizado por la IM mide la eficacia en la resolución de reclamos de limpieza y gestión de residuos, tales como:

  • Residuos fuera del contenedor.

  • Desborde de papeleras.

  • Limpieza de espacios públicos y residuos esparcidos.

Un factor clave en este avance ha sido la universalización del servicio, que en este periodo se extendió a los ocho municipios del departamento.

