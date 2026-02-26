Limpiar la ciudad es un compromiso compartido, y las herramientas digitales están dando resultados antes de lo previsto. La Intendencia de Montevideo logró elevar su eficacia al 86% en respuestas rápidas (menos de un día), dejando atrás el objetivo del 80% que se había trazado para finales de 2026.
Mejor servicio
Más rápido y en todo Montevideo: el servicio de limpieza por whatsapp superó expectativas
Con el 86% de reclamos resueltos en menos de 24 horas, la Intendencia de Montevideo superó su meta tras extender el servicio de whatsApp a toda la ciudad.