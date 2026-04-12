Polémica medida: Durazno creará guardia municipal para liberar las plazas de personas en situación de calle

La medida apunta, en los hechos, a reforzar el control territorial y desalentar actividades como el cuidado informal de vehículos en zonas donde —según el jerarca— “no se precisan, ni se pidieron, ni se toleran”. En paralelo, se articula con la Policía y con el Ministerio de Desarrollo Social para intervenir en los casos detectados.

Uno de los aspectos más polémicos del planteo es la posibilidad de trasladar a personas hacia sus lugares de origen mediante pasajes, una práctica que abre interrogantes sobre su legalidad, su eficacia y, sobre todo, su enfoque en términos de derechos.

El diagnóstico oficial pone el foco en el consumo problemático de drogas. Según el intendente, “el 95%” de las personas en situación de calle enfrenta este tipo de problemáticas, lo que —a su entender— complejiza cualquier solución. En esa línea, reconoció que no es posible pensar respuestas “racionales” sin abordar previamente las adicciones.