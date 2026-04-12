Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Ojos que no ven

Polémica medida: Durazno creará guardia municipal para liberar las plazas de personas en situación de calle

Felipe Algorta, intendente de Durazno destinará una guardia para preservar espacios públicos de personas en situación de calle.

El intendente de Durazno, Felipe Algorta.

El intendente de Durazno, Felipe Algorta.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El abordaje de las personas en situación de calle volvió al centro del debate político, esta vez por una polémica iniciativa en clave del interior del país. Desde Durazno, el intendente blanco, Felipe Algorta, —alineado con la línea política que sucedió a Carmelo Vidalín y amigo de Luis Lacalle Pou (foto)— delineó una estrategia que combina control del espacio público, coordinación con fuerzas de seguridad y cuestionamientos al rol del gobierno nacional.

En base a declaraciones realizadas al diario El País, el jerarca sostuvo que el fenómeno no responde únicamente a dinámicas locales. Por el contrario, aseguró que existe un flujo de personas que llegan desde otros puntos del país, lo que tensiona la capacidad de respuesta departamental. “No es una situación exclusivamente de Carmelo”, deslizó, al tiempo que remarcó la necesidad de actuar con rapidez para evitar la “naturalización” de ciertas prácticas en el espacio público.

Guardia Municipal de Durazno

En ese marco, el intendente anunció la implementación de una guardia destinada a preservar plazas y zonas de uso común. Aunque inicialmente el plan preveía la contratación de 14 funcionarios, las autoridades evalúan reducir ese número a partir de “mejoras” detectadas en la situación.

La medida apunta, en los hechos, a reforzar el control territorial y desalentar actividades como el cuidado informal de vehículos en zonas donde —según el jerarca— “no se precisan, ni se pidieron, ni se toleran”. En paralelo, se articula con la Policía y con el Ministerio de Desarrollo Social para intervenir en los casos detectados.

Uno de los aspectos más polémicos del planteo es la posibilidad de trasladar a personas hacia sus lugares de origen mediante pasajes, una práctica que abre interrogantes sobre su legalidad, su eficacia y, sobre todo, su enfoque en términos de derechos.

El diagnóstico oficial pone el foco en el consumo problemático de drogas. Según el intendente, “el 95%” de las personas en situación de calle enfrenta este tipo de problemáticas, lo que —a su entender— complejiza cualquier solución. En esa línea, reconoció que no es posible pensar respuestas “racionales” sin abordar previamente las adicciones.

Te puede interesar