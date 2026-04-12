El abordaje de las personas en situación de calle volvió al centro del debate político, esta vez por una polémica iniciativa en clave del interior del país. Desde Durazno, el intendente blanco, Felipe Algorta, —alineado con la línea política que sucedió a Carmelo Vidalín y amigo de Luis Lacalle Pou (foto)— delineó una estrategia que combina control del espacio público, coordinación con fuerzas de seguridad y cuestionamientos al rol del gobierno nacional.
Ojos que no ven
Polémica medida: Durazno creará guardia municipal para liberar las plazas de personas en situación de calle
Felipe Algorta, intendente de Durazno destinará una guardia para preservar espacios públicos de personas en situación de calle.