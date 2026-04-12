Oddone sostiene que el Gobierno trabaja para abaratar canasta básica

Agregó que el Gobierno tiene como punto central hacer que la mayor cantidad de los productos de la canasta básica de consumo lleguen a la población “de una manera más barata”.

En ese sentido, apuntó que “tanto las políticas del Ministerio de Economía como las acciones de Defensa del Consumidor, Aduanas y demás están fuertemente orientadas a hacer que la canasta de consumo sea más accesible, esté más relacionada con los ingresos”.

Gobierno por mejorar

Oddone subrayó que otro punto relevante dentro de su gestión es “sostener la calidad del empleo y los salarios”, que permitan ingresos suficientes para acceder a esa canasta.

Respecto a su participación en la mateada del MPP, dijo: Venimos a responder preguntas de los vecinos, a escuchar lo que los ciudadanos dicen; a veces uno en el ministerio está mucho rato encerrado hablando con empresarios, con el movimiento sindical y con algunas organizaciones de la sociedad civil, pero lo que no hay es un contacto directo con los ciudadanos y, por lo tanto, en estos tipos de actividades, de las cuales yo tengo mucho que aprender, seguramente son muy útiles para tomar nota de varias cosas que inquietan o preocupan a la ciudadanía.

Viaje a EEUU

Por otra parte, dijo que este lunes viajará a Washington, donde se reunirá con organismos internacionales "financiadores en parte de la deuda uruguaya".

"Vamos a ir a presentar dónde está Uruguay, los desafíos que Uruguay tiene, cómo está preparado Uruguay para enfrentar este escenario internacional complejo, cuáles son las fortalezas y, por lo tanto, cuáles son los esfuerzos que estamos haciendo para estar mejor preparados y evitar que el efecto de este fenómeno internacional sea más intenso sobre Uruguay", agregó.