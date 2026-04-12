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Mundo

se viene otro de derecha

Tras 15 años en el gobierno, la ultraderecha húngara pierde las elecciones

Una elección entre dos variantes de la derecha, una trumpista y otra proeuropea, se desarrolló este domingo en Hungría.

Partidarios de Tisza celebran el triunfo.

Partidarios de Tisza celebran el triunfo.

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El partido opositor húngaro Tisza (Respeto y Libertad), del político y abogado Péter Magyar, continúa liderando en las elecciones parlamentarias tras el recuento del 81,49% de los votos, obteniendo preliminarmente 137 de los 199 escaños en el Parlamento, según la Oficina Nacional Electoral (NVI), derrotando a la ultraderecha de Viktor Orbán.

Por su parte, el primer ministro Viktor Orbán, se dirigió a sus simpatizantes tras la publicación de los primeros resultados. "El resultado de las elecciones, aunque aún no es definitivo, es comprensible y claro. Para nosotros, este resultado es doloroso, pero está claro que no se nos ha concedido la responsabilidad ni la oportunidad de gobernar", afirmó el líder húngaro.

El partido Fidesz-Unión Cívica Húngara, de Orbán, que ostenta el poder desde 2010, obtiene provisionalmente 55 escaños; mientras que otros siete escaños se destinan al movimiento de extrema derecha Nuestra Patria.

Más de 8,1 millones de húngaros, entre ellos casi medio millón de residentes en el exterior, fueron convocados a las urnas para elegir este domingo a los 199 miembros de la Asamblea Nacional (Parlamento) para el próximo cuatrienio.

El partido Fidesz-Unión Cívica Húngara se juega la permanencia frente al principal contendiente, Tisza (Respeto y Libertad). Ambas fuerzas son de derecha, pero Tisza mantiene una posición proeuropea y más favorable hacia Ucrania.

Primeros resultados de las elecciones

Los primeros resultados del escrutinio se dan a conocer este domingo, pero el recuento definitivo puede tomar hasta una semana y, debido a las peculiaridades del sistema electoral húngaro, diferir de los datos preliminares.

Orbán, se dirigió a sus simpatizantes tras la publicación de los primeros resultados de las elecciones parlamentarias y reconoció la derrota.

"El resultado de las elecciones, aunque aún no es definitivo, es comprensible y claro. Para nosotros, este resultado es doloroso, pero está claro que no se nos ha concedido la responsabilidad ni la oportunidad de gobernar", afirmó el líder húngaro, añadiendo que había felicitado al partido ganador, Tisza.

(Sputnik y RT)

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