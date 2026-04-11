La trampa que expuso a Sebastián Marset: cómo un operativo y un dato íntimo lo llevaron a cometer errores

A medida que pasa el tiempo, comienzan a conocerse detalles de los hechos que provocaron la detención de Sebastián Mareset. Uno de los trascendidos más fuertes de los últimos días en la prensa aseguran que aunque algunos miembros de su banda no escatimaban en gastos y los ostentaban, el jefe estaba tranquilo en la casa de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), donde se ocultaba. Su custodia, unos tres hombres armados, dormían en otra propiedad lindera. Fueron los primeros en ser reducidos por los policías.