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Sociedad Sebastián Marset |

Perdió la cabeza

La trampa que expuso a Sebastián Marset: cómo un operativo y un dato íntimo lo llevaron a cometer errores

Una trampa hábilmente pensada por la policía sirvió para deja en evidencia a Sebastián Marset en su escondite boliviano.

Sebastián Marset se juega su futuro en EEUU.

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Por Redacción Caras y Caretas

A medida que pasa el tiempo, comienzan a conocerse detalles de los hechos que provocaron la detención de Sebastián Mareset. Uno de los trascendidos más fuertes de los últimos días en la prensa aseguran que aunque algunos miembros de su banda no escatimaban en gastos y los ostentaban, el jefe estaba tranquilo en la casa de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), donde se ocultaba. Su custodia, unos tres hombres armados, dormían en otra propiedad lindera. Fueron los primeros en ser reducidos por los policías.

El narco nada sospechaba. Su inquietud estaba asociada, en cambio, a un episodio protagonizado poco antes por su ex esposa, Gianina García Troche, encerrada en un penal de Paraguay. En una requisa, le secuestraron perfumes, cartera y preservativos.

Audaz trampa contra Sebastián Marset

El hallazgo de este último elemento, advertido en crónicas de medios paraguayos, habría calado hondo en la sensibilidad del narco, que buscó conocer si su ex tenía una relación romántica con algún hombre -dicen que ella también investigaba si él estaba con otra mujer-.

En ese momento, Marset comenzó a acometer una serie de errores y descuidos que, combinados con los otros dos factores, permitieron su captura mientras dormía.

Una versión indica que la requisa en la celda de García Troche no fue casual y que, con picardía, los profilácticos fueron plantados para hacer salir al capo de su escondite.

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