Exdirigente de River Plate: "el club está a la deriva y tomado por los representantes"

“Ese fue el detonante para presentar la denuncia de forma masiva a la directiva”, sostuvo respecto a los motivos por los cuáles la lista opositora decidió hacerse a un lado.

“En su momento dijimos que este no era el camino para volver a primera, presentamos propuestas que no sabemos si eran buenas pero eran algo distintas y no se nos escuchó. La actual directiva se acordó de pelear la permanencia cuando ya estábamos condenados”, agregó.

En cuánto a las propuestas como entrenadores para lograr afrontar el último tramo del año pasado, Carlos Formo reveló que su sector propuso al “Tola” Antúnez. “Hablamos con él, nos dijo que lo económico no era un problema porque él se adaptaría al presupuesto. Incluso tenía un proyecto armado pero al oficialismo no le gustó”.

River Plate, un club “a la deriva”

Durante la entrevista, el ex dirigente del equipo darsenero fue lapiadrio y aseguró que el club “está tomado por los representantes” y que en las divisiones formativas, “más de sesenta niños son representados por FaroSport”. Aseguró que el grupo empresarial “imponen las condiciones” sobre la venta de los jugadores.

“El club en estos momentos es un barco a la deriva. El ambiente de River es un lugar donde no hay una voz de mando y los que mandan son los que no tienen que mandar. El presidente no manda”, continuó. “Cada vez hay menos gente para trabajar, pero lo que empieza mal termina mal”.

Carlos Formo manifestó sentirse “traicionado” por Jorge Cibreiro. “Lo propusimos como candidato en las últimas elecciones, perdimos las elecciones y a los seis meses se declaró independiente”, acotó.