Nacional: el lateral apuntado y los jugadores de Boston que pretende Jadson Viera

Agustín Amado, mediocampista de 24 años, de los mejores del pasado Campeonato Uruguayo. Se trata de un jugador que se posiciona de “doble 5” y que por sus excelentes condiciones futbolísticas cumple la función de generador de juego ofensivo. Mantiene contrato vigente con Boston River.

Mauricio Vera, volante argentino de 27 años, por ascendencia portó la cinta de capitán del Sastre. Zurdo, dinámico, incansable en el ida y vuelta y siempre presente en cancha. Completó 39 partidos en la presente temporada. Hoy se encuentra en calidad de agente libre. Sin embargo, ocuparía cupo de extranjero y Nacional aspira a traer algún jugador del exterior pero que le marque una diferencia.

Pero hay más. Camilo Cándido lateral zurdo hoy en Nacional de Medellín tiene buena chance de llegar al tricolor. Ya se hicieron contactos y es muy viable su retorno. Además, la dirigencia de Nacional ya pidió condiciones por Agustín Pereira, lateral derecho de Racing que queda libre el 31 de diciembre y es muy probable que pueda llegar al tricolor. Pereira de 24 años, tuvo una muy buena temporada con el equipo de Sayago, fundamentalmente en la primera mitad del año.

Finalmente, Jadson Viera solicitó la renovación de Nicolás "Ojito" Rodríguez y se analiza la continuidad del zaguero Matías de los Santos.

Situación de Silvera

Caída la posibilidad del retorno de Luis Suárez, Nacional espera la respuesta de Maximiliano Silvera. El tricolor hizo una oferta muy fuerte por el atacante, además de un contrato de 3 años. El jugador también tiene chance de jugar en el exterior, pero el tricolor todavía espera una respuesta favorable antes de que termine el 2025.

El arco es otro puesto a reforzar. Bruno Antúnez, arquero de Boston River, es el apuntado por Nacional y en breve se iniciarán conversaciones con la dirigencia del Sastre.