Política China | documento | Xi Jinping

Importancia estratégica

China lanzó un nuevo documento con su visión sobre las relaciones políticas con América Latina

El documento busca convertir en acciones concretas los cinco programas anunciados por el presidente de China, Xi Jinping.

El presidente de China, Xi Jinping.

 Foto: Ricardo Stuckert/PR via FocoUy
El 10 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha celebrado el lanzamiento del Tercer Documento sobre la Política hacia América Latina y el Caribe.

La búsqueda de China

El Documento busca convertir en acciones concretas los cinco programas anunciados por el presidente chino, Xi Jinping, durante la inauguración de la Cuarta Reunión Ministerial del Foro China-CELAC celebrado en el mayo pasado: el programa de la solidaridad, el del desarrollo, el de las civilizaciones, el de la paz y el de los pueblos, con el fin de generar resultados tangibles e impulsar una nueva etapa en las relaciones entre China y América Latina y el Caribe.

En noviembre de 2008 y noviembre de 2016, el Gobierno chino publicó sucesivamente el primer y el segundo Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe, guiando y promoviendo efectivamente el desarrollo de las relaciones China-ALC.

Basado en los dos Documentos anteriores, este tercero, expone de manera integral la política de China hacia ALC, en plena consonancia con las ideas y proposiciones de la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global, la Iniciativa para la Civilización Global y la Iniciativa para la Gobernanza Global propuestas por el presidente Xi Jinping.

Este Documento repasa la trayectoria del desarrollo pujante de las relaciones entre China y ALC, explica las políticas y propuestas de China sobre el intercambio y la cooperación en más de 40 áreas en la siguiente fase, y responde activamente a las necesidades y los intereses de cooperación de ALC en ámbitos como comercio, inversión, finanzas, innovación científico-tecnológica y lucha contra el cambio climático.

Este Documento pone de pleno manifiesto la alta importancia atribuida por China a sus relaciones con ALC y su sincera voluntad de materializar el desarrollo conjunto de ambas partes, y servirá como hoja de ruta y guía para el desarrollo de las relaciones entre China y ALC en la nueva etapa.

Wang Cong, CGTN en Español, Beijing.

Para Caras&Caretas

