Peñarol: el futuro de Herrera, la chance de Lema y las amenazas a Maxi Silvera

Otro jugador que regresa a Peñarol luego de su préstamo en Danubio es el zaguero y lateral Matías González. El jugador tuvo un gran año con los de Maroñas y es intención de Aguirre contar con el jugador en Peñarol.

En el arco está confirmado que Brian Cortés no continúa, Martín Campaña tiene contrato con Peñarol hasta diciembre de 2027 y se sigue pensando en el retorno de Washington Aguerre, aunque hay otros nombres de arqueros extranjeros en el radar de la directiva.

La zona defensiva es otra a reforzar ya que a el lateral argentino Franco Escobar le sumaría otro marcador de punta así como también un zaguero ante la salida de Gastón Silva que no continuará en Peñarol.

El esa posición de central, se abre una posibilidad a un jugador argentino que ya defendió a Peñarol. Se trata de Christian Lema, zaguero argentino que queda libre de Boca Juniors y hace varios períodos de pases que interesa al carbonero. El tema es que es un jugador de 35 años y la idea del entrenador es tener un equipo más joven para el 2026. Lema jugó en Peñarol en 2019, dejó un gran recuerdo, disputó 20 partidos y marcó 3 goles con la camiseta de Peñarol en 6 meses.

Amenazaron a Silvera

Las negociaciones entre Maximiliano Silvera y Peñarol para la renovación del contrato que los liga hasta el 31 de diciembre llegaron a su final. Tras meses de charlas procurando extender el vínculo, el delantero de 28 años confirmó que no seguirá en el club y evalúa ofertas. Tiene una concreta de Nacional, y también generó interés en equipos de Argentina, como Rosario Central y Argentinos Juniors.

Horacio González Mullin, abogado del futbolista, confirmó al programa La Mañana del fútbol que “con Peñarol llevaba una cantidad de meses negociando” y que su cliente “hace unas horas le transmitió al club que no va a renovar el contrato.

“A partir de esa comunicación, ha comenzado a recibir amenazas y además pasó lo que pasó ayer; un mensaje de WhatsApp que comenzó a circular diciendo cosas acerca de su asesora, que es Verónica Correa, y sobre él, que es falso”, explicó.

En ese sentido, desmintió que Verónica Correa, su asesora comercial, tenga antecedentes penales por estafa o que esté usurpando un título de abogada, como circuló en una cadena de WhatsApp. Además, negó que Silvera tenga un acuerdo con Nacional. “No firmó nada”, dijo.

En relación a las amenazas, evalúa “reunirse con un abogado penalista para ver cómo se puede solucionar”. “Esto recién empezó y no sabemos qué va a seguir. No vi lo que le llegó. Sé que son amenazas graves”, manifestó.

“Como abogado le sugiero hacer una denuncia, más allá de si tiene eficacia o no. A nadie le gusta que le escriban por WhatsApp amenazándolo de muerte. Tengo entendido que una de las amenazas llegó desde la cárcel”, concluyó.