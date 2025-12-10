Lazo concurre hoy al Senado para ser interpelada por la recisión de contrato con Cardama

Gobierno y Cardama

El gobierno de Yamandú Orsi anunció que quiere rescindir ese contrato porque denuncia que la garantía que presentó Cardama es falsa, y de una empresa “de papel”, como dijeron varias veces el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz.

Ante esta decisión, la oposición decidió interpelar a la ministra Lazo, en el entendido de que el gobierno se apresuró a rescindir cuando lo que correspondía era negociar una nueva garantía.

Para el gobierno hubo “indicios de estafa o fraude” al Estado al presentar una garantía falsa. Así lo dijo el presidente Orsi en conferencia de prensa cuando anunció la decisión de hacer una denuncia penal ante la Fiscalía.

En el último informe elevado al Ministerio de Defensa el pasado 5 de diciembre -que hizo público este martes El Observador-, los capitanes de navío Ismael González y Héctor Cardozo, dieron cuenta que el astillero gallego lleva ensamblados 16 bloques, cuando para esta fecha se había estipulado, según el contrato, que ya estuvieran unidos 27 de los 44 bloques que lleva cada una de las OPV.