Comenzó la campaña de vacunación en las escuelas

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Actualizar y completar el esquema de vacunación de los niños

Durante la primera jornada de vacunación, Lustemberg explicó que la finalidad principal de esta estrategia es “acercar la vacunación a los lugares donde están los niños”, para facilitar el acceso, difícil para las familias debido a las extensas jornadas laborales. En este sentido, señaló que la jornada en la escuela n° 128 permitió detectar que el esquema de 38 niños estaba incompleto o desactualizado, es decir, que no se les habían administrado todas las dosis.

La jerarca puntualizó que la campaña se enfoca, en especial, en los grupos de 5 y 11 años, edades en las que se aplican. “Las vacunas realmente protegen a los niños contra enfermedades potencialmente graves”, afirmó la ministra. Por ejemplo:

Difteria

Tétanos

Tos convulsa

Sarampión

Meningitis

ANEP: vacunas y carné de salud al día, requisito para participar en educación física y salidas didácticas

El presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Pablo Caggiani, remarcó que el sistema educativo, no solo garantiza el derecho a la educación, sino que funciona como un espacio articulador para proteger otros fundamentales, como la salud.

En ese sentido, indicó que retomar la vacunación en escuelas “implica bajar barreras de acceso” a este derecho.

Caggiani recordó que contar con las vacunas y el carné de salud al día es un requisito clave para que los estudiantes participen en actividades como educación física, salidas didácticas y campamentos.

A su vez, el jerarca dijo que esta campaña integra los esfuerzos de la ANEP para reducir el ausentismo escolar, en particular en invierno, un período en que suele incrementarse el registro de enfermedades respiratorias.