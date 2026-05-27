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Mundo Donald Trump | Gaza | dólares

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La "Junta de Paz" de Trump para Gaza recaudó cero dólares

En la Junta de la Paz "no ha entrado ni un dólar", reconocen los informantes. Acceder a un asiento en la Junta implicaría aportes de hasta USD 1.000 millones.

Franja de Gaza. La Junta de Paz de Trump para Gaza recaudó cero dólares

Franja de Gaza. La "Junta de Paz" de Trump para Gaza recaudó cero dólares

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La iniciativa impulsada por Donald Trump para reconstruir Gaza llamada Junta de Paz no ha recibido ni un solo dólar de financiamiento oficial y su cuenta bancaria está en cero. Según fuentes citadas por la agencia AFP, el organismo creado a comienzos de año funciona hoy más como una estructura política que como un fondo operativo real.

“No ha entrado ni un dólar”, reconocen los informantes.

El plan, presentado como una herramienta clave para la reconstrucción del enclave palestino tras el alto el fuego entre Israel y Hamas, fue diseñado bajo fuerte impronta personal de Trump, quien incluso prevé mantener su rol de conducción tras dejar la Casa Blanca.

Donaciones

El fondo principal administrado por el Banco Mundial y con aval de Naciones Unidas todavía no entró en fase operativa, lo que explicaría la ausencia total de recursos. Mientras tanto, pequeñas donaciones han llegado a una cuenta del banco JPMorgan, utilizadas apenas para sostener la estructura administrativa mínima.

La polémica crece por el esquema de financiamiento ya que según reportes del Financial Times, acceder a un asiento permanente en la Junta implicaría aportes de hasta 1.000 millones de dólares, lo que ya generó rechazos de varios gobiernos. El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, descartó participar bajo esas condiciones.

División internacional

Mientras algunos aliados de Trump en América del Sur, como Javier Milei y Santiago Peña, respaldaron públicamente el proyecto, la Unión Europea tomó distancia y cuestiona su diseño y gobernanza. En medio del vacío de fondos, apenas se mantienen pagos operativos básicos, incluyendo la oficina del “Alto Representante” del esquema, el diplomático Nikolai Mladenov.

La gran paradoja es que, mientras la Junta de Paz sigue sin recursos, un informe conjunto de la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial estima que la reconstrucción de Gaza requerirá más de 71.000 millones de dólares en la próxima década.

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