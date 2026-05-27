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Sindicales Grupo Magnolio | denuncia |

"Profunda preocupación"

"Obligación básica": APU exhortó al Grupo Magnolio a regularizar salarios en Búsqueda y Galería

Ante denuncia del funcionariado, APU pidió al Grupo Magnolio que actúe con responsabilidad "frente a quienes sostienen diariamente la calidad periodística y el funcionamiento de las publicaciones".

APU exhortó a Magnolio a regularizar salarios en Búsqueda y Galería.

APU exhortó a Magnolio a regularizar salarios en Búsqueda y Galería.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) expresó su “profunda preocupación” por la situación que atraviesan trabajadores y trabajadoras del semanario Búsqueda y la revista Galería, pertenecientes al Grupo Magnolio, a raíz de reiterados incumplimientos en el pago de salarios.

A través de un comunicado difundido este martes, el sindicato señaló que acompaña las medidas resueltas por el colectivo de trabajadores, quienes denuncian atrasos en el cobro de haberes desde comienzos de 2026. Según indicó APU, los pagos a trabajadores dependientes, independientes y colaboradores “vienen siendo abonados con retrasos de varios días y en múltiples cuotas”. Además, aseguró que al miércoles 27 de mayo aún había personas que no habían percibido la totalidad de sus salarios correspondientes a abril.

Negociaciones previas

El gremio informó que la situación fue tratada en instancias ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), donde participaron representantes de la empresa y autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En ese marco, trabajadores y empresa mantuvieron hasta ahora dos reuniones tripartitas.

Según el comunicado, en la última instancia, realizada el lunes 25 de mayo, el colectivo planteó como condición para continuar el diálogo que los salarios fueran abonados “en su totalidad en un plazo de 24 horas”. Sin embargo, denunciaron que la empresa asumió ese compromiso y luego “no cumplió con lo acordado”.

APU remarcó que “el pago íntegro y en fecha de los salarios no constituye una concesión empresarial, sino una obligación legal básica e irrenunciable”, y recordó los plazos establecidos por la legislación uruguaya para el pago de haberes en el sector privado.

Para finalizar, el sindicato exhortó al Grupo Magnolio a “regularizar de manera inmediata la situación salarial” y manifestó preocupación por el contexto general que atraviesan los medios involucrados. En ese sentido, advirtió que los incumplimientos ocurren “en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de los medios involucrados” y junto a “decisiones empresariales que profundizan la inestabilidad laboral y afectan las condiciones de trabajo”.

La organización sindical afirmó que continuará acompañando a los trabajadores de Búsqueda y Galería “en defensa de sus derechos laborales, la estabilidad de las fuentes de trabajo y el respeto a las condiciones dignas para el ejercicio del periodismo y la comunicación”.

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