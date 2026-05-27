"Obligación básica": APU exhortó al Grupo Magnolio a regularizar salarios en Búsqueda y Galería

Según el comunicado, en la última instancia, realizada el lunes 25 de mayo, el colectivo planteó como condición para continuar el diálogo que los salarios fueran abonados “en su totalidad en un plazo de 24 horas”. Sin embargo, denunciaron que la empresa asumió ese compromiso y luego “no cumplió con lo acordado”.

APU remarcó que “el pago íntegro y en fecha de los salarios no constituye una concesión empresarial, sino una obligación legal básica e irrenunciable”, y recordó los plazos establecidos por la legislación uruguaya para el pago de haberes en el sector privado.

Para finalizar, el sindicato exhortó al Grupo Magnolio a “regularizar de manera inmediata la situación salarial” y manifestó preocupación por el contexto general que atraviesan los medios involucrados. En ese sentido, advirtió que los incumplimientos ocurren “en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de los medios involucrados” y junto a “decisiones empresariales que profundizan la inestabilidad laboral y afectan las condiciones de trabajo”.

La organización sindical afirmó que continuará acompañando a los trabajadores de Búsqueda y Galería “en defensa de sus derechos laborales, la estabilidad de las fuentes de trabajo y el respeto a las condiciones dignas para el ejercicio del periodismo y la comunicación”.