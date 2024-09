Metediera: "Nos enteramos por la prensa" de varias obras proyectadas para Canelones

Metediera criticó la falta de coordinación entre el Gobierno Nacional y la intendencia canaria en relación con proyectos de infraestructura clave, como el Tren de la Costa, señalando que la iniciativa privada, presentada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, fue tratada sin la debida consulta al gobierno local. “Estás hablando de un proyecto que no nos incluye en clave metropolitana. Estás hablando de que vas a hacer una obra de infraestructura en mi casa y no me pedís permiso (...) son las intendencias las que dan el ok", expresó el jerarca.