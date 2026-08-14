Negro anunció nuevos cambios en la Policía de Montevideo con el objetivo de reducir los homicidios

La cartera de seguridad ya había realizado cambios en la cúpula de la Policía de Montevideo a mitad de año. El pasado 11 de junio, Negro resolvió que Alfredo Clavijo, hasta entonces subdirector de la Policía Nacional, sustituyera a Pablo Lotito al frente de la Jefatura de Montevideo. En tanto, Julio Sena, quien se desempeñaba como director de Investigaciones, pasó a ocupar la Subdirección de la Policía Nacional y su cargo fue ocupado por Lotito.

El ministro dijo que los nuevos cambios serán “anunciados en estos días” y no dio detalles sobre cuáles serán las modificaciones previstas.

Guerra entre bandas criminales de la capital

El secretario de Estado también fue consultado por los enfrentamientos entre bandas criminales de Montevideo, particularmente aquellos vinculados con disputas territoriales por la venta de drogas como es el caso del barrio Villa Española, entre otros.

Al respecto, Negro aseveró que estos grupos están siendo "monitoreados" de cerca por las autoridades con el objetivo de anticiparse a nuevos episodios violentos.

“Tenemos un cabal conocimiento y estudio de la realidad criminal de Montevideo y Canelones, y de todo el país. Estamos haciendo un seguimiento muy cercano a la realidad de los clanes y grupos criminales, a efectos de lograr la prevención y llegar a tiempo”, sostuvo el ministro.