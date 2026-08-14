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Política homicidios | Negro |

Seguridad

Negro anunció nuevos cambios en la Policía de Montevideo con el objetivo de reducir los homicidios

El Ministerio del Interior trabaja en una nueva "reestructura" de la Policía de Montevideo para "optimizar la eficiencia" en la prevención de los homicidios.

Ministro del Interior, Carlos Negro, anunció nuevos cambios en la Policía.

Ministro del Interior, Carlos Negro, anunció nuevos cambios en la Policía.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Durante una rueda de prensa realizada este viernes, el ministro del Interior, Carlos Negro, adelantó que la cartera trabaja en una nueva "reestructura" de la Jefatura de Policía de Montevideo con el objetivo de "optimizar la eficiencia" en la prevención de los homicidios.

Montevideo en el foco de la preocupación por alza de homicidios

Los cambios responden a un alarmante aumento de los homicidios en el segundo trimestre del año, tendencia que siguió en el tercero, con Montevideo como uno de los principales focos de preocupación para las autoridades del Ministerio del Interior.

La capital es el centro neurálgico de la preocupación del ministerio en materia de letalidad violenta. Estamos trabajando para una reestructura de la Jefatura de Montevideo que nos lleve a optimizar la eficiencia en la prevención de los homicidios y bajar los registros”, aseguró el secretario este viernes en Florida tras el acto por el aniversario de Seguridad Rural.

La cartera de seguridad ya había realizado cambios en la cúpula de la Policía de Montevideo a mitad de año. El pasado 11 de junio, Negro resolvió que Alfredo Clavijo, hasta entonces subdirector de la Policía Nacional, sustituyera a Pablo Lotito al frente de la Jefatura de Montevideo. En tanto, Julio Sena, quien se desempeñaba como director de Investigaciones, pasó a ocupar la Subdirección de la Policía Nacional y su cargo fue ocupado por Lotito.

El ministro dijo que los nuevos cambios serán “anunciados en estos días” y no dio detalles sobre cuáles serán las modificaciones previstas.

Guerra entre bandas criminales de la capital

El secretario de Estado también fue consultado por los enfrentamientos entre bandas criminales de Montevideo, particularmente aquellos vinculados con disputas territoriales por la venta de drogas como es el caso del barrio Villa Española, entre otros.

Al respecto, Negro aseveró que estos grupos están siendo "monitoreados" de cerca por las autoridades con el objetivo de anticiparse a nuevos episodios violentos.

Tenemos un cabal conocimiento y estudio de la realidad criminal de Montevideo y Canelones, y de todo el país. Estamos haciendo un seguimiento muy cercano a la realidad de los clanes y grupos criminales, a efectos de lograr la prevención y llegar a tiempo”, sostuvo el ministro.

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