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Política dron | rural | operaciones

Tecnología Interior

Policía Rural incorporó dron profesional diseñado para operaciones especiales

La Dirección Nacional de la Seguridad Rural incorporó nuevo dron DJI Matrice 350 que permite profesionalizar operaciones de inspección, topografía y vigilancia.

Ministro Carlos Negro con el nuevo dron para Seguridad Rural.

Ministro Carlos Negro con el nuevo dron para Seguridad Rural.

 Ministerio del Interior.
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Por Redacción Caras y Caretas

Con la presencia del ministro Carlos Negro, la Dirección Nacional de la Seguridad Rural de la Policía Nacional presentó la incorporación de una nueva tecnología con el dron DJI Matrice 350 que permitirá profesionalizar y potencializar la tarea de los efectivos policiales durante operativos en las zonas rurales del país.

Salto tecnológico significativo

La incorporación de drones tácticos de alto rendimiento a la Dirección Nacional de la Seguridad Rural representa un salto tecnológico significativo; diseñado para misiones críticas, han sido optimizados para el mantenimiento del orden y la seguridad pública, tienen autonomía extendida, esto significa una cobertura de vigilancia casi un 30% superior a modelos previos, ideal para patrullaje en áreas rurales, e incorporan cámaras de alta resolución y sensores de visión nocturna.

El dron DJI Matrice 350 es el segundo con esta tecnología en la Policía Nacional y cuenta con una autonomía de hasta 50 minutos de vuelo, con una distancia de trasmisión hasta de 10 km en condiciones ideales, con una velocidad máxima de 80 km/h.

El Oficial Ayudante, Michael Ferrer, perteneciente a la Dirección Nacional de Seguridad Rural, explicó que el dron DJI Matrice 350 cuenta con una cámara con un zoom x400, además de una cámara nocturna térmica que permite detectar fuentes de calor y diferencias de temperatura, siendo especialmente importante para operaciones nocturnas, búsqueda y rescate, inspección de instalaciones y detección de puntos calientes.

Las utilidades del nuevo dron

Esta tecnología proporciona un posicionamiento de alta precisión, fundamental para el trabajo reservado y a distancia de la Dirección Nacional de la Seguridad Rural. Durante los operativos, el dron funcionará como un apoyo para los efectivos que se encuentren trabajando pie a tierra en el territorio, aportando visibilidad y exactitud.

Los policías de Seguridad Rural como de las Brigadas Departamentales fueron capacitados por la Dirección General del Centro de Comando Unificado, mediante simulacros.

La implementación de drones en el patrullaje policial rural mejora significativamente la vigilancia en áreas extensas y complejas, ampliando la cobertura y el acceso, permiten supervisar vastas áreas e inspeccionan terrenos difíciles o inaccesibles para vehículos terrestres en pocos minutos.

Permitirá reducir el tiempo de respuesta y costos operativos al enfocar los patrullajes terrestres solo donde se detectan amenazas reales.

Asimismo, permitirá la prevención y detección de delitos, utilizando cámaras térmicas e infrarrojas para combatir el abigeato, la caza furtiva y el ingreso no autorizado, incluso durante la noche.

Además, permitirá realizar reconocimientos previos en situaciones de alto riesgo o zonas sospechosas antes de desplegar al personal en tierra. También será utilizado en búsqueda y rescate, permitiendo agilizar la localización de personas perdidas o extraviadas en campos o zonas aisladas.

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