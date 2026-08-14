Policía Rural incorporó dron profesional diseñado para operaciones especiales

El Oficial Ayudante, Michael Ferrer, perteneciente a la Dirección Nacional de Seguridad Rural, explicó que el dron DJI Matrice 350 cuenta con una cámara con un zoom x400, además de una cámara nocturna térmica que permite detectar fuentes de calor y diferencias de temperatura, siendo especialmente importante para operaciones nocturnas, búsqueda y rescate, inspección de instalaciones y detección de puntos calientes.

Las utilidades del nuevo dron

Esta tecnología proporciona un posicionamiento de alta precisión, fundamental para el trabajo reservado y a distancia de la Dirección Nacional de la Seguridad Rural. Durante los operativos, el dron funcionará como un apoyo para los efectivos que se encuentren trabajando pie a tierra en el territorio, aportando visibilidad y exactitud.

Los policías de Seguridad Rural como de las Brigadas Departamentales fueron capacitados por la Dirección General del Centro de Comando Unificado, mediante simulacros.

La implementación de drones en el patrullaje policial rural mejora significativamente la vigilancia en áreas extensas y complejas, ampliando la cobertura y el acceso, permiten supervisar vastas áreas e inspeccionan terrenos difíciles o inaccesibles para vehículos terrestres en pocos minutos.

Permitirá reducir el tiempo de respuesta y costos operativos al enfocar los patrullajes terrestres solo donde se detectan amenazas reales.

Asimismo, permitirá la prevención y detección de delitos, utilizando cámaras térmicas e infrarrojas para combatir el abigeato, la caza furtiva y el ingreso no autorizado, incluso durante la noche.

Además, permitirá realizar reconocimientos previos en situaciones de alto riesgo o zonas sospechosas antes de desplegar al personal en tierra. También será utilizado en búsqueda y rescate, permitiendo agilizar la localización de personas perdidas o extraviadas en campos o zonas aisladas.