Ministerio del Interior fortalece cooperación internacional para la lucha contra la pesca ilegal

Desafíos sin fronteras que requieren respuestas coordinadas

La misión está dirigida a todos los ministerios del Estado y organismos que tienen competencia en la pesca ilegal y delitos conexos, tales como la trata, la explotación laboral, el trabajo forzoso, también puede ser utilizado para trasladar sustancia a través de esos buques que transportan la pesca ilegal, “los desafíos que enfrentamos no tienen fronteras y requieren respuestas coordinadas con los canales que ofrece Interpol”, explicó el titular de la DGLCCO.

Álvez indicó que mediante acciones coordinadas y este tipo de eventos “se reafirma el compromiso de nuestro país con la protección de los recursos naturales. La participación de representantes de diferentes organismos nacionales e internacionales demuestra que los desafíos que enfrentamos no tienen fronteras y que requieren respuestas coordinadas con los canales que ofrece Interpol”.

El jerarca remarcó que el espacio “representa una valiosa oportunidad para compartir experiencias, buenas prácticas y capacidades técnicas que nos permiten perfeccionar nuestras estrategias de investigación y consolidar mecanismos eficaces de cooperación operativa”.