La Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado (DGLCCO) e Interpol forman parte de una misión orientada al intercambio y la cooperación con fuerzas de seguridad y organismos vinculados a la investigación y respuesta frente a delitos asociados a la pesca ilegal y otras actividades conexas, organizada por el Programa sobre Delitos contra el Medio Ambiente de Interpol.
Crimen organizado
Ministerio del Interior fortalece cooperación internacional para la lucha contra la pesca ilegal
Cooperación internacional para la lucha contra la pesca ilegal y delitos conexos es en el marco del Programa sobre Delitos contra el Medio Ambiente de Interpol.