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Política lucha | interpol | desafíos

Crimen organizado

Ministerio del Interior fortalece cooperación internacional para la lucha contra la pesca ilegal

Cooperación internacional para la lucha contra la pesca ilegal y delitos conexos es en el marco del Programa sobre Delitos contra el Medio Ambiente de Interpol.

Autoridades uruguayas participan de cooperación y coordinación internacional liderada por Interpol.

Autoridades uruguayas participan de cooperación y coordinación internacional liderada por Interpol.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado (DGLCCO) e Interpol forman parte de una misión orientada al intercambio y la cooperación con fuerzas de seguridad y organismos vinculados a la investigación y respuesta frente a delitos asociados a la pesca ilegal y otras actividades conexas, organizada por el Programa sobre Delitos contra el Medio Ambiente de Interpol.

El objetivo es fomentar la cooperación internacional y demostrar que el canal de Interpol es un canal seguro que se ofrece para intercambiar información no solo con la Policía Nacional, sino con todos los organismos que trabajan en investigar y detectar este tipo de delitos.

De la apertura participaron los Subdirectores de la Policía Nacional, Comisario Comisario General (R) Julio Sena y Comisario General Robert Taroco; el Director Nacional de Investigaciones de la Policía Nacional, Comisario General (R) Pablo Lotito; y el Director General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, Comisario Mayor Juan Álvez.

Desafíos sin fronteras que requieren respuestas coordinadas

La misión está dirigida a todos los ministerios del Estado y organismos que tienen competencia en la pesca ilegal y delitos conexos, tales como la trata, la explotación laboral, el trabajo forzoso, también puede ser utilizado para trasladar sustancia a través de esos buques que transportan la pesca ilegal, “los desafíos que enfrentamos no tienen fronteras y requieren respuestas coordinadas con los canales que ofrece Interpol”, explicó el titular de la DGLCCO.

Álvez indicó que mediante acciones coordinadas y este tipo de eventos “se reafirma el compromiso de nuestro país con la protección de los recursos naturales. La participación de representantes de diferentes organismos nacionales e internacionales demuestra que los desafíos que enfrentamos no tienen fronteras y que requieren respuestas coordinadas con los canales que ofrece Interpol”.

El jerarca remarcó que el espacio “representa una valiosa oportunidad para compartir experiencias, buenas prácticas y capacidades técnicas que nos permiten perfeccionar nuestras estrategias de investigación y consolidar mecanismos eficaces de cooperación operativa”.

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