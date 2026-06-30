El conocido activista político, ambiental y humanitario Thiago Ávila ha definido formalmente su participación en la contienda electoral de este año. Tras semanas de evaluación y un fuerte respaldo de diversos movimientos sociales, Ávila lanzó de manera oficial su postulación para el cargo de deputado federal por el estado de São Paulo para las próximas elecciones legislativas en Brasil.
Disputa electoral
Thiago Ávila oficializa su candidatura a la Cámara de Diputados de Brasil por la alianza REDE-PSOL
Tras ser retenido en Israel por llevar ayuda humanitaria a Gaza, el activista Thiago Ávila regresa a la escena política brasileña para disputar un escaño.