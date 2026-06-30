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Mundo Thiago Ávila | Gaza |

Disputa electoral

Thiago Ávila oficializa su candidatura a la Cámara de Diputados de Brasil por la alianza REDE-PSOL

Tras ser retenido en Israel por llevar ayuda humanitaria a Gaza, el activista Thiago Ávila regresa a la escena política brasileña para disputar un escaño.

Thiago Ávila, militante internacionalista y ambiental se presentará en la contienda electoral de Brasil este año.&nbsp;

Thiago Ávila, militante internacionalista y ambiental se presentará en la contienda electoral de Brasil este año. 

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El conocido activista político, ambiental y humanitario Thiago Ávila ha definido formalmente su participación en la contienda electoral de este año. Tras semanas de evaluación y un fuerte respaldo de diversos movimientos sociales, Ávila lanzó de manera oficial su postulación para el cargo de deputado federal por el estado de São Paulo para las próximas elecciones legislativas en Brasil.

La candidatura se concretó bajo el respaldo de la federación compuesta por el partido REDE Sustentabilidade (al cual está afiliado) y el Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).

Camino hacia la postulación

La decisión del activista maduró significativamente tras su regreso a Brasil en mayo, luego de haber pasado diez días detenido en Israel debido a su participación con la Flotilha da Liberdade Global, una iniciativa civil que buscaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Tras ser deportado y recibido con una amplia movilización de apoyo en el país que incluyó manifestaciones públicas del propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva y organismos internacionales exigiendo su liberación, Ávila admitió haber recibido invitaciones de prácticamente todas las fuerzas de la izquierda brasileña, así como de comunidades árabes y movimientos solidarios.

Aunque inicialmente declaró que requería tiempo para procesar situaciones familiares y personales derivadas de su detención, el respaldo de las bases sociales terminó por consolidar su entrada formal al escenario electoral.

Ejes de campaña

La plataforma de Thiago Ávila para ocupar un asiento en la Cámara de Diputados se estructurará principalmente sobre dos grandes pilares ideológicos, la defensa activa de los bienes naturales y el combate a la crisis climática global y una postura antibélica y de solidaridad internacional, que incluye la promoción de los derechos humanos a nivel global, basándose en su trayectoria de activismo en misiones humanitarias internacionales.

Esta representa la segunda ocasión en que Ávila busca una curul en el Congreso de la nación, habiendo competido previamente por el mismo cargo y demarcación en los comicios del año 2022.

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