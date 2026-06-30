Palestina denuncia que Israel acelera apropiación de tierras en Gaza y Cisjordania

Importancia de la zona

La Zona E1 es un área de aproximadamente 12 kilómetros cuadrados situada estratégicamente entre Jerusalén Este (ocupada por Israel desde 1967) y el asentamiento israelí de Maale Adumim. Durante décadas, ha sido considerada una de las "líneas rojas" geopolíticas más sensibles del conflicto.

La urbanización de este corredor ha sido rechazada históricamente por las administraciones de Estados Unidos y diversos gobiernos europeos. Los críticos advierten que la construcción en la Zona E1 provocaría dos consecuencias fatales para el proceso de paz: Partiría de forma efectiva a Cisjordania en dos bloques (norte y sur).

Socavaría definitivamente la contigüidad territorial necesaria para la viabilidad y soberanía de un futuro Estado palestino con capital en Jerusalén Este.