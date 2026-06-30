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Mundo Gaza |

Ocupación ilegal y genocidio

Palestina denuncia que Israel acelera apropiación de tierras en Gaza y Cisjordania

La Autoridad Palestina denuncia que el nuevo plan de vivienda israelí dividirá Cisjordania en dos y liquidará la solución de los Estados, mientras una investigación de la ONU concluyó que Israel asesinó deliberadamente a niños palestinos.

La Autoridad Palestina denuncia que el nuevo plan de vivienda israelí en la estratégica Zona E1 dividirá Cisjordania en dos y liquidará la solución de los Estados.

La Autoridad Palestina denuncia que el nuevo plan de vivienda israelí en la estratégica Zona E1 dividirá Cisjordania en dos y liquidará la solución de los Estados.

 Ronen Zvulun/Reuters
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El Gabinete de la Autoridad Palestina ha advertido sobre los continuos preparativos de las autoridades israelíes para convocar una licitación para la construcción de más de 3.400 viviendas en asentamientos en la zona E1, según informó la Oficina de Prensa del Gobierno. Hizo un llamamiento para que se ejerza una presión internacional efectiva.

Zona E1

La zona E1, situada entre Jerusalén Este ocupada y el asentamiento de Maale Adumim en la Cisjordania ocupada, ha sido durante mucho tiempo uno de los proyectos de asentamiento más polémicos que Israel está considerando. Los críticos, entre ellos antiguas administraciones estadounidenses y gobiernos europeos, han advertido que la construcción en esa zona dividiría de hecho Cisjordania en dos y socavaría la contigüidad territorial necesaria para un futuro Estado palestino.

Importancia de la zona

La Zona E1 es un área de aproximadamente 12 kilómetros cuadrados situada estratégicamente entre Jerusalén Este (ocupada por Israel desde 1967) y el asentamiento israelí de Maale Adumim. Durante décadas, ha sido considerada una de las "líneas rojas" geopolíticas más sensibles del conflicto.

La urbanización de este corredor ha sido rechazada históricamente por las administraciones de Estados Unidos y diversos gobiernos europeos. Los críticos advierten que la construcción en la Zona E1 provocaría dos consecuencias fatales para el proceso de paz: Partiría de forma efectiva a Cisjordania en dos bloques (norte y sur).

Socavaría definitivamente la contigüidad territorial necesaria para la viabilidad y soberanía de un futuro Estado palestino con capital en Jerusalén Este.

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