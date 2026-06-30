El Gabinete de la Autoridad Palestina ha advertido sobre los continuos preparativos de las autoridades israelíes para convocar una licitación para la construcción de más de 3.400 viviendas en asentamientos en la zona E1, según informó la Oficina de Prensa del Gobierno. Hizo un llamamiento para que se ejerza una presión internacional efectiva.
Ocupación ilegal y genocidio
Palestina denuncia que Israel acelera apropiación de tierras en Gaza y Cisjordania
La Autoridad Palestina denuncia que el nuevo plan de vivienda israelí dividirá Cisjordania en dos y liquidará la solución de los Estados, mientras una investigación de la ONU concluyó que Israel asesinó deliberadamente a niños palestinos.