Ministra de Vivienda anuncia construcción de centros de convivencia en Cerro Norte

En materia de políticas sociales, la jerarca recordó que el programa Crece desde el Pie fue instalado en Cerro Norte. Esta política, que atiende a mujeres embarazadas y niños de 0 a 3 años, extenderá su cobertura a otras infancias y adolescencias. Además, Paseyro adelantó que la iniciativa llegará a otros departamentos.

En tanto, indicó que en Las Piedras el organismo coordina con la Intendencia de Canelones y organizaciones de la sociedad civil para identificar proyectos a desarrollar en conjunto. A esto, sumó la mención al proyecto de Cofrisa- Talca, para el que la licitación será presentada a fines de 2026 o principios de 2027.

En el departamento de Rivera se identificaron centros comunitarios y se comenzó a trabajar con la intendencia. Tanto en Canelones como en Rivera se implementará el programa Mejorá tu Vivienda, adelantó la jerarca.

La primera acción del programa Más Barrio es el relevamiento a la población que será atendida. Esta primera etapa se realizó en Durazno y comenzará en los próximos días en Maldonado.