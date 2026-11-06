Durante una presentación de novedades del programa Más Barrio, la titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Tamara Paseyro, destacó entre otras cosas, la apertura de la licitación para concretar la apertura de una calle del barrio Cerro Norte y para construir dos centros barriales en la zona.
Más Barrio
Ministra de Vivienda anuncia construcción de centros de convivencia en Cerro Norte
El barrio Cerro Norte contará con dos nuevos centros de convivencia cuyas licitaciones serán abiertas en las próximas semanas, anunció la ministra de Vivienda.