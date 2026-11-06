Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Vivienda | Cerro Norte | Más Barrio

Más Barrio

Ministra de Vivienda anuncia construcción de centros de convivencia en Cerro Norte

El barrio Cerro Norte contará con dos nuevos centros de convivencia cuyas licitaciones serán abiertas en las próximas semanas, anunció la ministra de Vivienda.

Vivienda presentó avances de Más Barrio en Cerro Norte.

Vivienda presentó avances de Más Barrio en Cerro Norte.

 MVOT
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Durante una presentación de novedades del programa Más Barrio, la titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Tamara Paseyro, destacó entre otras cosas, la apertura de la licitación para concretar la apertura de una calle del barrio Cerro Norte y para construir dos centros barriales en la zona.

Asimismo, confirmó que están en preparación las licitaciones para obras mayores, que comenzarán el año próximo.

Los otros programas que impulsa el ministerio de Vivienda

Junto a la Intendencia de Montevideo, el ministerio habilitó el acceso al programa Mejorá tu Vivienda, dirigido a familias propietarias que requieren de un préstamo con requisitos accesibles para concretar refacciones en sus casas.

En materia de políticas sociales, la jerarca recordó que el programa Crece desde el Pie fue instalado en Cerro Norte. Esta política, que atiende a mujeres embarazadas y niños de 0 a 3 años, extenderá su cobertura a otras infancias y adolescencias. Además, Paseyro adelantó que la iniciativa llegará a otros departamentos.

En tanto, indicó que en Las Piedras el organismo coordina con la Intendencia de Canelones y organizaciones de la sociedad civil para identificar proyectos a desarrollar en conjunto. A esto, sumó la mención al proyecto de Cofrisa- Talca, para el que la licitación será presentada a fines de 2026 o principios de 2027.

En el departamento de Rivera se identificaron centros comunitarios y se comenzó a trabajar con la intendencia. Tanto en Canelones como en Rivera se implementará el programa Mejorá tu Vivienda, adelantó la jerarca.

La primera acción del programa Más Barrio es el relevamiento a la población que será atendida. Esta primera etapa se realizó en Durazno y comenzará en los próximos días en Maldonado.

Temas

Te puede interesar