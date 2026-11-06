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Sociedad Vázquez | itti | ueno

Ueno Bank en Uruguay

Exempleado del Grupo Vázquez: "En menos de 72 horas pasamos de trabajar con normalidad a no saber cómo seguía nada", dijo

La empresa tecnológica ITTI, del grupo Vázquez, tenía 10 empleados en Uruguay y se dedicaba al desarrollo de sitios web, aplicaciones y plataformas para las distintas empresas del conglomerado.

Banco Ueno del grupo Vázquez, que también integra ITTI.

Banco Ueno del grupo Vázquez, que también integra ITTI.
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“En menos de 72 horas pasamos de trabajar con normalidad a no saber cómo seguía nada”, además “nos están bloqueando los equipos”, afirmó. “Desde Uruguay y como trabajador independiente, quedé con muy pocas respuestas”, compartió.

“Tengo octubre sin cobrar y días de noviembre trabajados, con este panorama, tampoco tengo expectativas de recuperar otros pagos pendientes o recibir una compensación”, explicó. “Tengo un hijo, gastos que no pueden esperar y un sueldo entero que no cobré”, puntualizó.

¿Cuál es la realidad de ITTI en Uruguay?

La empresa tecnológica del grupo Vázquez se dedicaba al desarrollo de sitios web, aplicaciones y plataformas para las distintas empresas del conglomerado.

Según publicó el Observador, el informático explicó que hay alrededor de diez uruguayos vinculados a ITTI. Martínez trabajaba desde hace un año y nueve meses desempeñándose como líder de ingenieros. Solo una vez viajó a la oficina de la empresa en Argentina.

El informático coordinaba a empleados de México, Brasil, Colombia, Guatemala, Argentina y Uruguay, la mayoría trabajando de forma remota.

El martes temprano los equipos trabajaban como de costumbre, cuando comenzó a manejarse por la plataforma de mensajería Slack la noticia de la intervención del Banco Central de Paraguay a Ueno Bank. “No hubo mensaje oficial, no hubo absolutamente nada”, dijo el trabajador al citado medio.

Durante las siguientes horas los trabajadores de ITTI recibieron la orden de suspender las funcionalidades de transacciones entre las plataformas de las empresas del conglomerado. Lo cual se realizó esa mañana.

¿Y en Argentina?

En Argentina hay alrededor de 900 empleados de ese país vinculados a ITTI. En medio de la nebulosa, Martínez contó que un compañero con el que tenía trato y que se desempeñaba en un cargo de responsabilidad en Recursos Humanos le explicó por WhatsApp “que los trabajadores argentinos serían suspendidos por 30 días, con la posibilidad de que ese período se extendiera a 75”. En ese período no cobrarían sus salarios, aunque no se trataba de un mensaje oficial.

Según supo Martinez los trabajadores argentinos se estaban organizando para llevar adelante un reclamo colectivo. La situación es especialmente incierta para quienes dependen de esos ingresos, explicó.

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