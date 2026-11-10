Presupuesto Participativo: creció 80% voto digital y la IM analiza extenderlo a concejos vecinales

El voto digital podría llegar a los concejos vecinales en 2028

Uno de los planteos que dejó la entrevista apunta directamente a la próxima edición electoral. Actualmente, la elección de los Concejos Vecinales se realiza exclusivamente de forma presencial, a diferencia del Presupuesto Participativo, que permite votar también por internet.

Para Visillac, esa diferencia puede haber dejado afuera a personas que sí tenían interés en participar. Contó que recibió comentarios de vecinos que habían votado por el Presupuesto Participativo durante las dos semanas previas, pero que no pudieron elegir representantes vecinales porque no estaban en Montevideo durante el fin de semana de la votación.

«Esto nos hace empezar a analizar esa posibilidad para el 2028, de que la virtualidad también llegue para elegir representantes», adelantó.

La propuesta supondría ampliar las modalidades de participación y evitar que cuestiones vinculadas a la disponibilidad o la presencia física en la ciudad se conviertan en obstáculos para elegir representantes barriales.

La visita del papa también incidió en la participación

Visillac también identificó otro factor que, a su entender, pudo haber influido en la menor concurrencia respecto a 2023, la coincidencia de la elección con la visita del papa León XIV a Uruguay.

El representante de la Intendencia consideró que el acontecimiento le quitó centralidad al Presupuesto Participativo, tanto durante los días previos como en el propio fin de semana electoral. Aunque el evento principal del pontífice se realizó el sábado en el Estadio Centenario, Visillac señaló que muchos montevideanos se trasladaron a Florida el domingo, lo que también pudo repercutir en la concurrencia.

Sin embargo, el jerarca planteó que la lectura de los resultados no debe limitarse a la cantidad total de votantes. También destacó un cambio en el perfil de las propuestas que movilizaron a los vecinos.

Los clubes y las organizaciones barriales ganan protagonismo

Otro de los aspectos que llamó la atención de Visillac fue la presencia de iniciativas impulsadas por organizaciones sociales, clubes deportivos y comisiones barriales. A diferencia de otras ediciones, en las que algunas propuestas lograban movilizar a un público más amplio, en esta oportunidad tuvieron protagonismo proyectos orientados a mejorar espacios concretos de los barrios, equipamiento de plazas, acondicionamiento de espacios públicos y mejoras en centros CAIF.

El jerarca mencionó como ejemplo el municipio B, donde en la edición anterior cuatro de los seis proyectos ganadores del Presupuesto Participativo fueron impulsados por clubes de fútbol. También destacó la situación del municipio C, que registró la mayor cantidad de votos virtuales y tuvo entre sus propuestas iniciativas vinculadas al Albatros, la Comisión Fomento de Aires Puros y el Club Victoria.

Para Visillac, este fenómeno refleja el peso que tienen las organizaciones territoriales a la hora de promover la participación ciudadana. «Creo que nosotros tenemos que ir también a apoyar a las organizaciones barriales, que son las que están en territorio, hacen un laburo social muy importante», sostuvo.