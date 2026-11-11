Orsi remarcó la importancia del diálogo y la paz en la presentación del obra de Roberto Vivo

El jefe de Estado recordó que expresiones similares de esta serie escultórica —como la donada oportunamente por el Estado uruguayo a la sede de la Corte Penal Internacional— proyectan hacia el exterior la sensibilidad artística y el compromiso institucional del país con los derechos fundamentales.

Reflexión sobre el contexto internacional y la paz

En el plano geopolítico, el presidente amplió su análisis hacia el escenario internacional contemporáneo, advirtiendo sobre las tensiones que atraviesan los organismos multilaterales en la actualidad. Orsi señaló que herramientas de cooperación global que antaño parecían incuestionables enfrentan hoy cuestionamientos y desafíos inéditos, lo cual otorga un peso y una urgencia mucho mayores a la defensa activa del derecho internacional y los mensajes orientados a la paz.

El mandatario concluyó señalando que materializar estos conceptos a través del arte permite difundir no solo principios diplomáticos y humanitarios esenciales, sino también la capacidad creativa y el talento intrínseco de la comunidad uruguaya cuando se conjugan la sensibilidad y el compromiso cívico.