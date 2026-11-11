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Política Orsi | diálogo | paz

obra de identidad nacional

Orsi remarcó la importancia del diálogo y la paz en la presentación del obra de Roberto Vivo

Orsi participó en el acto de incorporación de una de las piezas de la serie "Tótem de la Tribu Humana" al circuito artístico al aire libre en Canelones.

Orsi en la presentación de la obra de Roberto Vivo

Orsi en la presentación de la obra de Roberto Vivo
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó en la presentación de la escultura perteneciente a la serie "Tótem de la Tribu Humana", creada por el artista plástico Roberto Vivo, la cual pasará a integrar formalmente el circuito de arte al aire libre de Tahona Art en el departamento canario. La ceremonia contó con la presencia de figuras del ámbito político y cultural, entre ellos el expresidente Julio María Sanguinetti, el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, y el intendente local, Francisco Legnani.

Durante su intervención ante los presentes, el mandatario subrayó la relevancia de la obra como un reflejo directo de la identidad nacional, destacando la trayectoria de su autor en la construcción de puentes y la promoción de espacios de encuentro ciudadano.

La convivencia y la identidad del Uruguay

Orsi enfatizó que el sentido profundo de iniciativas artísticas de esta naturaleza radica en su capacidad para consolidar una forma particular de entender la convivencia colectiva en el país. En esa línea, sostuvo que el tejido de relaciones sociales basado en el respeto mutuo constituye el cimiento indispensable de la cultura democrática y el diálogo ciudadano que caracteriza a la sociedad uruguaya a lo largo de su historia.

El jefe de Estado recordó que expresiones similares de esta serie escultórica —como la donada oportunamente por el Estado uruguayo a la sede de la Corte Penal Internacional— proyectan hacia el exterior la sensibilidad artística y el compromiso institucional del país con los derechos fundamentales.

Reflexión sobre el contexto internacional y la paz

En el plano geopolítico, el presidente amplió su análisis hacia el escenario internacional contemporáneo, advirtiendo sobre las tensiones que atraviesan los organismos multilaterales en la actualidad. Orsi señaló que herramientas de cooperación global que antaño parecían incuestionables enfrentan hoy cuestionamientos y desafíos inéditos, lo cual otorga un peso y una urgencia mucho mayores a la defensa activa del derecho internacional y los mensajes orientados a la paz.

El mandatario concluyó señalando que materializar estos conceptos a través del arte permite difundir no solo principios diplomáticos y humanitarios esenciales, sino también la capacidad creativa y el talento intrínseco de la comunidad uruguaya cuando se conjugan la sensibilidad y el compromiso cívico.

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