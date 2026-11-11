El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó en la presentación de la escultura perteneciente a la serie "Tótem de la Tribu Humana", creada por el artista plástico Roberto Vivo, la cual pasará a integrar formalmente el circuito de arte al aire libre de Tahona Art en el departamento canario. La ceremonia contó con la presencia de figuras del ámbito político y cultural, entre ellos el expresidente Julio María Sanguinetti, el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, y el intendente local, Francisco Legnani.
obra de identidad nacional
Orsi remarcó la importancia del diálogo y la paz en la presentación del obra de Roberto Vivo
Orsi participó en el acto de incorporación de una de las piezas de la serie "Tótem de la Tribu Humana" al circuito artístico al aire libre en Canelones.