Las autoridades de seguridad de la Federación de Rusia anunciaron el desmantelamiento de una red de inteligencia y espionaje operada en favor de los servicios de seguridad polacos dentro de la provincia de Kaliningrado. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Federal de Seguridad (FSB), la estructura clandestina se dedicaba a la obtención y transmisión de datos sensibles relacionados con la defensa nacional y el despliegue militar en el estratégico enclave báltico.
Contrainteligencia
Rusia desmantela red de espionaje vinculada a la inteligencia polaca en Kaliningrado
La investigación apunta a la recolección sistemática de información sobre instalaciones militares y variables socioeconómicas estratégicas de la región.