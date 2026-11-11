Rusia desmantela red de espionaje vinculada a la inteligencia polaca en Kaliningrado

Además de los objetivos estrictamente castrenses, las pesquisas determinaron que las actividades de los sospechosos abarcaban el monitoreo de la situación socioeconómica de la región, el análisis de las políticas migratorias vigentes y la evaluación de indicadores sociales en el territorio fronterizo con países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Medidas administrativas y advertencias oficiales

Como resultado de las diligencias complementarias ejecutadas en el marco de la investigación, el organismo de seguridad ruso emitió notificaciones formales de advertencia a una decena de ciudadanos —siete de nacionalidad polaca y tres rusos— que mantenían vínculos operativos con los servicios de inteligencia extranjeros, con el fin de inhibir futuras acciones de colaboración encubierta.

Paralelamente, las autoridades migratorias y de control fronterizo implementaron restricciones severas de ingreso al territorio nacional, revocando visados vigentes y aplicando prohibiciones de entrada a largo plazo para ciudadanos extranjeros identificados en la red de contactos de los servicios de inteligencia de Varsovia.