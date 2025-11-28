MTOP brindó detalles de la primera etapa de la transformación del sistema de transporte metropolitano

En ese sentido, resaltó que esta meta requiere inversiones muy importantes, como la otorgada por el BID, así como respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF y del Banco Mundial, que están en proceso de aprobación.

Asimismo, Etcheverry resaltó la participación de las tres intendencias involucradas en la transformación del transporte público de pasajeros, a través de un proyecto conjunto que permita la reducción de los tiempos de viaje y una mejora en la calidad del transporte metropolitano.

Embed - Etcheverry: "Este Gobierno estableció que era necesario reformar el transporte público"

Primeros 10 millones de dólares otorgados se destinarán a estudios de preinversión

Según la información del BID, esta primera instancia apoyará la elaboración de los proyectos para licitar las obras e intervenciones previstas, con el objetivo de disponer de documentación que permita optimizar los procesos, reducir riesgos contractuales y asegurar una ejecución y operación eficientes y sostenibles.

Etcheverry detalló que los estudios comprenden a la red de semáforos, la simulación del tránsito particular, el desarrollo de las frecuencias del transporte público en las diversas zonas, así como los tiempos de viaje en los distintos días de la semana, en todas las horas y en cada uno de los tres departamentos.

Una vez obtenida la información, comenzarán a definirse los pliegos para la licitación que estará a cargo del BID, concluyó.

Un bus de rápido tránsito, nuevas estaciones y carriles exclusivos

El documento publicado por el BID menciona que la transformación del sistema de transporte metropolitano de Uruguay comprende la implementación de un sistema de bus de rápido tránsito (BRT) eléctrico y de alta capacidad en dos corredores troncales sobre avenida 8 de Octubre y avenida Italia.

También incluirá estaciones, carriles exclusivos segregados, pasos a desnivel en cruces principales, un tramo subterráneo en la avenida 18 de Julio y una terminal intercambiadora en la zona de Tres Cruces, punto de conexión entre ambos corredores.