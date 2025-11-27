Gobierno consigue los fondos para la reforma del transporte metropolitano

El resto de la inversión se conseguirá con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Mundial, dijeron fuentes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y ya se encuentra en trámites para acordar con estos organismos.

Desde el ministerio no quisieron decir a cuánto ascenderá la inversión total. El proyecto está basado en lo que presentó el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) en octubre del año pasado. Allí, se planteaba que los cambios suponían una inversión de US$ 528 millones, si bien durante la campaña el ahora intendente de Montevideo, Mario Bergara, había calificado de "optimista" esa suma.

Confirmado los ómnibus BRT

Más allá del dinero, hay otro aspecto clave que parece haber despejado la comunicación del BID. Públicamente, las autoridades, tanto a nivel nacional como departamental, se han mostrado cautas respecto a confirmar qué modalidad de transporte tendrá esta reforma.

Pero desde hace meses ya está definido que el gobierno apuesta por los ómnibus BRT (vehículos grandes que viajan por carriles exclusivos) y la comunicación del BID confirma que se trabajará con este tipo de ómnibus y no con un tranvía por la costa ni con un tren aéreo.

"El programa financiará la implementación de un sistema de Bus de Rápido Tránsito (BRT por su sigla en inglés) eléctrico y de alta capacidad en dos corredores troncales: Avenida 8 de Octubre y Avenida Italia", dice la información publicada en la página web del organismo internacional.

El proyecto del gobierno implica conectar Zonamérica y El Pinar con Ciudad Vieja, a través de dos ejes: Camino Maldonado / 8 de Octubre / 18 de Julio y Giannattasio / Avenida Italia.

Licitar a fines de 2026

Además de aprobar la línea de crédito condicional por US$ 500 millones, el directorio del BID autorizó un primer préstamo de US$ 10 millones. Este dinero tiene el fin de "fortalecer" la contratación de servicios de infraestructura y de transporte, así como mejorar la "coordinación interinstitucional y las capacidades técnicas de las instituciones responsables".

Este dinero servirá para sustentar la elaboración de los proyectos que lleven a licitar las obras previstas.

Con este primer apoyo del BID, se buscará avanzar teniendo "el nivel de definición adecuado para estructurar licitaciones de alta calidad, reducir riesgos contractuales y asegurar una ejecución y operación eficientes y sostenibles".

El gobierno prevé hacer varios llamados a licitación para esta reforma. La ministra Lucía Etcheverry dijo que "ojalá" las licitaciones se puedan hacer "en los últimos meses" de 2026.

Los ómnibus BRT, que de realizarse la reforma recorrerían dos corredores troncales desde Canelones a Montevideo, serían operados por las empresas que actualmente trabajan en la zona metropolitana, como Cutcsa.

La intención en una etapa siguiente del proyecto es avanzar en la conexión hacia el oeste de Montevideo con el departamento de San José.