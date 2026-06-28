MTOP destina $28 millones para fortalecer infraestructura de 14 instituciones sociales en siete departamentos

Las intervenciones previstas responden a las necesidades específicas de cada organización. En Florida, el Club de Niños de la Comisión para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Urbana y Suburbana (Ceviur) transformará una construcción actualmente en desuso en un espacio multifunción techado, lo que permitirá ampliar las actividades que desarrolla con niños y adolescentes.

En Durazno, el convenio firmado con la Asociación de Vecinos de los barrios Durán, Duraznito y La Curva posibilitará mejorar la accesibilidad al Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) y a la policlínica de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), facilitando el acceso de los vecinos a ambos servicios.

En otros departamentos, los recursos estarán destinados a crear o acondicionar espacios para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de formación. Entre las instituciones beneficiarias se encuentran el Club Social y Deportivo Punta del Diablo, en Rocha; la Asociación Fútbol Senior's, de Maldonado; y el Movimiento Paulina Luisi, de Melo, en Cerro Largo, que podrán ampliar su capacidad para recibir a usuarios y desarrollar nuevas propuestas comunitarias.

Fortalecer infraestructura

Además de mejorar la infraestructura física, los convenios buscan fortalecer el papel que cumplen estas organizaciones como espacios de integración social, encuentro vecinal y promoción de actividades educativas, culturales y deportivas.

Durante la recorrida, Martín Tierno destacó que estas inversiones permiten ampliar la capacidad locativa de las instituciones y generar mejores condiciones tanto para quienes trabajan en ellas como para las personas que utilizan sus servicios. En ese sentido, señaló que las obras contribuirán a crear nuevas oportunidades para las comunidades donde las organizaciones desarrollan su tarea cotidiana.

Con una inversión total de 28 millones de pesos, el MTOP continúa impulsando su programa de convenios sociales como herramienta para apoyar a instituciones de todo el país, promoviendo mejoras en su infraestructura y fortaleciendo el trabajo comunitario que realizan en sus respectivos territorios.