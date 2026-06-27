El sistema político renovó el compromiso con la democracia y el "Nunca Más"

Para Orsi, esas palabras mantienen plena vigencia y representan "la esencia y la condición necesaria para una vida en paz, con justicia y libertad". En ese sentido, sostuvo que el "Nunca Más" debe entenderse como un compromiso cotidiano para construir "un clima de tolerancia y respeto" mediante las acciones y las palabras de todos los actores políticos y sociales.

El mensaje del presidente fue acompañado por otras autoridades del Poder Ejecutivo. La vicepresidenta Carolina Cosse y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, también reivindicaron la memoria democrática y la importancia de preservar las instituciones republicanas como garantía de convivencia.

Derechos humanos

Desde la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente se difundió un comunicado que definió el 27 de junio de 1973 como uno de los episodios "más oscuros" de la historia reciente del país.

El organismo recordó que la dictadura significó la supresión de libertades, la persecución política, las desapariciones forzadas, los asesinatos y la instalación del miedo durante más de una década. Sin embargo, destacó que aquel mismo día también comenzó "una de las páginas más dignas de nuestra memoria colectiva": la resistencia organizada de trabajadores, estudiantes y diversos sectores de la sociedad.

En esa línea, el documento resaltó el valor histórico de la huelga general convocada por la entonces Convención Nacional de Trabajadores (CNT), considerada una de las respuestas más contundentes frente a la ruptura institucional.

El recuerdo del Pit-Cnt

El PIT-CNT también reivindicó el papel desempeñado por el movimiento obrero durante aquellos días de junio de 1973.

En una declaración pública, la central sindical sostuvo que la huelga general no fue únicamente una reacción al golpe de Estado, sino "la demostración más alta de que las y los trabajadores organizados son capaces de defender la libertad".

La organización recordó que durante 15 días miles de trabajadores mantuvieron paralizadas numerosas actividades del país, en una medida que trascendió fronteras y se convirtió en un símbolo internacional de resistencia frente al autoritarismo.

"Los 15 días de huelga de 1973 le demostraron al mundo que la dignidad no se negocia", afirmó la central obrera.

Sistema democrático

La conmemoración también motivó pronunciamientos del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Si bien cada fuerza política realizó sus propias reflexiones sobre el significado de aquella fecha, todas coincidieron en reivindicar la vigencia del sistema democrático y la necesidad de preservar las instituciones.

La jornada volvió a poner de manifiesto que, más de cinco décadas después del quiebre institucional, el golpe de Estado continúa siendo un punto de referencia ineludible para la memoria colectiva uruguaya. El consenso en torno al rechazo de la dictadura y la defensa de la democracia sigue siendo uno de los pocos temas capaces de reunir, con distintos matices, a oficialismo, oposición y organizaciones sociales.

A 53 años de aquel 27 de junio de 1973, el mensaje predominante volvió a ser que la memoria no constituye únicamente un ejercicio de recuerdo del pasado, sino también una herramienta para fortalecer la convivencia democrática, promover el respeto entre adversarios políticos y reafirmar el compromiso de que un quiebre institucional como el vivido por Uruguay no vuelva a repetirse.