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Deportes Mundial 2026 |

El día después

Autocrítica, dolor y pedidos de perdón en la selección uruguaya

Entre el dolor, la autocrítica y los pedidos de perdón, jugadores y cuerpo técnico asumieron la responsabilidad por una campaña muy lejos de las expectativas.

La selección de Uruguay quedó eliminada del Mundial 2026.

La selección de Uruguay quedó eliminada del Mundial 2026.
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Por Redacción Caras y Caretas

La derrota por 1-0 ante España marcó el final del camino de la selección de Uruguay en el Mundial 2026. La Celeste cerró su participación con apenas dos puntos en tres partidos, sin conocer la victoria, y quedó eliminada en la fase de grupos, un desenlace que generó un profundo sentimiento de frustración dentro del plantel.

El vestuario de Uruguay

Las imágenes del final del encuentro mostraron un vestuario golpeado, reflejo de una campaña muy por debajo de las expectativas. Uno de los primeros en hablar fue Mathías Olivera, quien no ocultó su desazón: "Eliminados en fase de grupos, veníamos con otra ilusión. Nos vamos desilusionados y le fallamos a toda la gente". En la misma línea, José María Giménez describió el momento como una "situación durísima", reconociendo el impacto que tuvo la eliminación en todo el grupo.

También Agustín Canobbio asumió responsabilidades tras el partido. Además de lamentar la expulsión que sufrió, sostuvo que el equipo deberá hacer una profunda autocrítica. "Hay que corregir muchas cosas adentro con el grupo", expresó, dejando entrever que el balance tras el Mundial irá más allá de lo futbolístico.

Quien asumió la mayor responsabilidad fue el entrenador Marcelo Bielsa. En una conferencia de prensa cargada de autocrítica, reconoció que nunca logró construir el equipo que imaginaba. "No logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso proporcionado a la calidad de sus jugadores", afirmó.

La frase más contundente llegó cuando fue consultado sobre el legado de sus 39 meses al frente de la selección. "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada", respondió. Bielsa sostuvo que, sin resultados, ningún proceso puede ser recordado como exitoso, restándole valor incluso al cuarto puesto en las Eliminatorias y al tercer lugar conseguido en la Copa América.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Fernando Muslera, quien regresó a la selección para disputar el Mundial y quedó marcado por el error que derivó en el gol español. El arquero de 40 años publicó un mensaje en el que pidió disculpas a sus compañeros y a toda la afición.

"Nunca imaginé estar sufriendo tanto", escribió. "Siempre fui de dar la cara. Hoy me toca reconocer que no tuve un buen Mundial. Les pedí disculpas a mis compañeros y a todo el pueblo uruguayo, aunque con eso no alcance". Muslera concluyó señalando que ahora solo queda asumir el golpe, recuperar fuerzas y seguir adelante.

Adiós Mundial 2026

Con la eliminación consumada, Uruguay enfrenta ahora un período de reflexión. Entre la tristeza, la autocrítica y los pedidos de perdón, las voces del plantel y del cuerpo técnico coincidieron en un mensaje: el rendimiento estuvo lejos de las expectativas y será necesario revisar el camino recorrido para reconstruir un proyecto que llegó al Mundial con grandes ilusiones y terminó despidiéndose antes de lo esperado.

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