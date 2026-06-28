Montevideo apuesta al turismo de cercanía con una Ruta de las Cafeterías que recorrerá toda la ciudad

La convocatoria para integrar la primera etapa del proyecto ya se encuentra abierta y permitirá seleccionar inicialmente a 16 cafeterías, distribuidas en distintos puntos de Montevideo, con el propósito de reflejar la riqueza de cada territorio y avanzar en uno de los principales objetivos de la política turística departamental: la descentralización.

"No queremos que sea la vidriera de un único tipo de cafetería. La idea es construir una ruta plural, donde cada espacio aporte su historia, su barrio, su propuesta gastronómica, su agenda cultural y aquello que lo hace diferente", señaló.

Hasta el 8 de julio se extendió el plazo para postularse a la “Ruta de las cafeterías de Montevideo”.

Mucho más que una taza de café

La propuesta trasciende el aspecto gastronómico. Las cafeterías seleccionadas formarán parte de una estrategia de promoción que incluirá contenidos digitales, un mapa interactivo, una agenda anual de actividades y la articulación con operadores turísticos para integrarlas a los principales circuitos de la ciudad.

Uno de los elementos más originales será la participación del artista sonoro Daniel "Tatita" Márquez, quien registrará los sonidos característicos de cada cafetería para crear piezas audiovisuales que acompañarán la promoción del circuito.

"La idea es incorporar una dimensión artística que permita vivir la experiencia desde otro lugar y destacar la identidad sonora de cada espacio", explicó Fortete.

Turismo durante todo el año

La Ruta de las Cafeterías también busca enfrentar uno de los desafíos históricos del sector: la estacionalidad.

Aunque Montevideo mantiene un flujo relativamente estable de visitantes durante gran parte del año, el invierno suele registrar una disminución en la actividad comercial y turística. Para la Intendencia, generar nuevas propuestas vinculadas a la cultura urbana y la gastronomía permite mantener vivo el movimiento de residentes y turistas durante los doce meses.

Las cafeterías, además, se incorporarán a las campañas de promoción que la División Turismo desarrolla junto al Ministerio de Turismo, tanto en Uruguay como en el exterior.

Una estrategia que se expande

El proyecto se suma a otras iniciativas impulsadas por la comuna para diversificar la oferta turística.

Entre ellas se destacan los Sábados en Ciudad Vieja, una propuesta que revitaliza el casco histórico mediante actividades culturales y comerciales, y el fortalecimiento del enoturismo, orientado a profesionalizar la oferta de bodegas y experiencias vinculadas al vino.

En ese sentido, Fortete adelantó que Montevideo continúa trabajando junto al Ministerio de Turismo e INAVI para consolidar un producto enológico que vaya más allá de la tradicional visita a una bodega e incorpore degustaciones, experiencias gastronómicas y actividades culturales.

Brasil mira cada vez más hacia Montevideo

Otro de los datos que destacó la jerarca es el crecimiento sostenido del turismo brasileño, favorecido por el aumento de la conectividad aérea desde ciudades como San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Fortaleza.

Según explicó, los visitantes brasileños muestran un fuerte interés por la oferta cultural, la gastronomía, los museos, los espectáculos y los grandes eventos deportivos.

La reciente Maratón de Montevideo dejó señales alentadoras. Si bien los datos oficiales aún están en proceso de elaboración, Fortete adelantó que la participación de corredores brasileños fue muy superior a la de otras nacionalidades y que su permanencia promedio en la ciudad generó un importante movimiento económico en hoteles, restaurantes, comercios y centros comerciales.

Un Montevideo por redescubrir

Más allá de captar turistas extranjeros, la estrategia apunta también a que los propios montevideanos redescubran su departamento.

"Queremos que Montevideo sea un destino turístico también para quienes viven aquí. Descubrir un barrio, una cafetería, una bodega o una actividad cultural es otra forma de conocer la ciudad", resumió Fortete.

Con nuevas rutas temáticas, mayor articulación entre el sector público y privado y una oferta cada vez más diversificada, Montevideo apuesta a consolidarse como un destino de experiencias durante todo el año, donde el turismo no se limite a los lugares tradicionales, sino que encuentre en cada barrio una historia diferente para contar.