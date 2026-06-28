Un millón de dólares en obras se inauguraron en Casupá

Los trabajos fueron ejecutados por la empresa Ramón C. Álvarez con el apoyo de personal de la Intendencia de Florida.

Mejoras y obras en Florida

Esta intervención se enmarca en el plan de mejora del estándar de pavimentación que la Intendencia viene desarrollando en distintas localidades del departamento. En ese contexto, ya se culminaron obras similares en Sarandí Grande, continúan los trabajos en Fray Marcos y Goñi, y próximamente se iniciarán nuevas intervenciones con carpeta asfáltica en Sarandí Grande, Puntas de Maciel y la ciudad de Florida.

El acto se realizó frente al Camping Manguera de los Artigas y contó con la presencia del secretario general de la Intendencia, Ec. José Luis Curbelo; el alcalde de Casupá, Luis Oliva Monfort; el director general de Obras, Luis Oliva; representantes de la empresa Ramón C. Álvarez y demás autoridades departamentales.