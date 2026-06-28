Un millón de dólares en obras se inauguraron en Casupá

Este viernes la Intendencia de Florida inauguró las obras de pavimentación con carpeta asfáltica de 3,3 kilómetros del Camino Manguera de los Artigas y de 18 cuadras de la ciudad de Casupá, una intervención ejecutada íntegramente con recursos genuinos de la comuna que representó una inversión cercana al millón de dólares.
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La intervención sobre el Camino Manguera de los Artigas permitió mejorar la conectividad para los vecinos y el sector productivo de la zona, además de fortalecer el acceso y el desarrollo turístico del Parque Manguera de los Artigas. Los trabajos incluyeron la pavimentación con carpeta asfáltica, la limpieza de la faja y cunetas, así como el ensanche de banquinas.
En la ciudad de Casupá, las obras comprendieron la pavimentación de 18 cuadras, equivalentes a una superficie de 11.000 metros cuadrados, en el marco de un trabajo coordinado entre la Intendencia de Florida y el Municipio de Casupá.
Los trabajos fueron ejecutados por la empresa Ramón C. Álvarez con el apoyo de personal de la Intendencia de Florida.
Mejoras y obras en Florida
Esta intervención se enmarca en el plan de mejora del estándar de pavimentación que la Intendencia viene desarrollando en distintas localidades del departamento. En ese contexto, ya se culminaron obras similares en Sarandí Grande, continúan los trabajos en Fray Marcos y Goñi, y próximamente se iniciarán nuevas intervenciones con carpeta asfáltica en Sarandí Grande, Puntas de Maciel y la ciudad de Florida.
El acto se realizó frente al Camping Manguera de los Artigas y contó con la presencia del secretario general de la Intendencia, Ec. José Luis Curbelo; el alcalde de Casupá, Luis Oliva Monfort; el director general de Obras, Luis Oliva; representantes de la empresa Ramón C. Álvarez y demás autoridades departamentales.