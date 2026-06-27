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Derecho Humanos

Día de la Resistencia: 53 años de una fecha que marcó la historia del Uruguay

El 27 de junio de 1973 marcó el inicio de la dictadura cívico-militar en Uruguay. A 53 años de aquel quiebre institucional, el país recuerda la Huelga General.

Cinco décadas después, el 27 de junio continúa siendo una jornada de memoria y reflexión.

Cinco décadas después, el 27 de junio continúa siendo una jornada de memoria y reflexión.
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Por Redacción Caras y Caretas

El 27 de junio de 1973 quedó grabado para siempre en la memoria de Uruguay. Ese día, el entonces presidente Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento con el respaldo de las Fuerzas Armadas, dando inicio a una dictadura cívico-militar que se prolongaría durante casi doce años. En respuesta, trabajadores, estudiantes, partidos políticos y organizaciones sociales protagonizaron una de las mayores expresiones de resistencia democrática del país: la Huelga General.

Desde 2014, Uruguay conmemora cada 27 de junio el Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia, una fecha que rinde homenaje a quienes defendieron la libertad, el Estado de Derecho y las instituciones democráticas frente al quiebre constitucional.

Uruguay en tiempos de dictadura

La madrugada del 27 de junio comenzó con un clima de incertidumbre. Como relata la historiadora Virginia Martínez en su libro Tiempos de dictadura, poco después de las cinco de la mañana las radios transmitían marchas militares y música folclórica mientras el país despertaba sin imaginar la magnitud de lo que estaba ocurriendo.

A través de una cadena oficial de radio y televisión se anunció el decreto 464 del Poder Ejecutivo, mediante el cual quedaban disueltas las Cámaras de Senadores y Diputados. Un segundo decreto eliminó las Juntas Departamentales y las sustituyó por las denominadas Juntas de Vecinos.

Horas después, el presidente Bordaberry justificó la decisión en un mensaje transmitido por cadena nacional, argumentando que la medida buscaba preservar las instituciones. Mientras tanto, el Palacio Legislativo era ocupado por efectivos militares, tanques y vehículos blindados, simbolizando el fin del funcionamiento democrático del Parlamento.

La gravedad de la situación también se reflejó en el propio gobierno. Durante esa jornada renunciaron varios ministros, entre ellos los titulares de Salud Pública, Educación y Cultura, Obras Públicas e Industria y Energía, en desacuerdo con la ruptura institucional.

Resistencia

La reacción fue inmediata. La Convención Nacional de Trabajadores (CNT) declaró la Huelga General y convocó a ocupar los lugares de trabajo. La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) hizo lo propio en los centros de estudio.

En pocas horas, cientos de fábricas, industrias, bancos, oficinas públicas y empresas privadas fueron ocupadas. También se sumaron hospitales, servicios públicos como AFE, UTE y OSE, mientras el puerto de Montevideo quedó paralizado, la refinería de ANCAP detuvo su actividad y las comunicaciones internacionales se vieron afectadas.

La huelga se extendió durante quince días y se convirtió en una de las mayores expresiones de resistencia civil de la historia uruguaya, dejando un legado de compromiso con la defensa de la democracia y los derechos ciudadanos.

Un legado qpara Uruguay

La noche previa al golpe, el Senado celebró su última sesión antes de ser disuelto. Allí, el senador nacionalista Wilson Ferreira Aldunate pronunció un discurso que con el tiempo sería considerado histórico, al advertir sobre el quiebre institucional que estaba a punto de consumarse.

Cinco décadas después, el 27 de junio continúa siendo una jornada de memoria y reflexión. Más que recordar el inicio de la dictadura, la fecha pone en valor el compromiso de miles de uruguayos que eligieron resistir pacíficamente y defender las libertades democráticas.

A 53 años de aquellos acontecimientos, el Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia reafirma la importancia de preservar las instituciones, fortalecer la convivencia democrática y transmitir a las nuevas generaciones el valor de la libertad, la participación ciudadana y el respeto por los derechos humanos.

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