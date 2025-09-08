Nace otra K en Argentina: Kicillof se le plantó a Milei y pide cancha

Cambia todo cambia. El panorama político de Argentina tuvo un fuerte giro este domingo después de la dura derrota por más de un millón de votos que Axel Kicillof le infringió a Javier Milei en el distrito electoral más importante del país.
Con la líder de los K en prisión domiciliaria, el peronismo sacó otra K para remplazarla y Kicillof tomó la posta para empezar a unir al peronismo y plantarle cara al presidente libertario que perdió por goleada su partido más importante desde que llegó al gobierno.
El triunfo peronista se construyó paso a paso, y aprovechó el momento más débil de un gobierno acosado por las denuncias de corrupción, para asestarle un golpe duro a un Javier Milei que ya se creía dueño del país.
Nunca den por muerto al peronismo fue la lección que Javier Milei aprendió este domingo. A lo largo de la historia, la fuerza justicialista ha demostrado ser la construcción política más fuerte de la Argentina, capaz de acaparar en su estructura a sectores de derechas, centro e izquierda, unidos por fuertes liderazgos capaces de dirigirlos.
El fracaso de Alberto Fernández los debilitó y la corrupción enquistada en el Estado durante los últimos años, terminó ayudando a la aparición fantasmagórica de un personaje meticulosamente creado en el laboratorio de la derecha para aprovechar los flancos débiles del peronismo y provocar un giro histórico en el país.
Pero el encantamiento duró poco, por suerte.
La violencia del discurso libertario, rompiendo los principios sociales del Estado y abandonando a su suerte a los sectores más postergados, fue despertando a un peronismo dividido que comenzó a juntar sus retazos para volver a construir el mensaje político que lo llevó a gobernar por décadas a los argentinos.
"Más educación, más salud, más cultura", gritó anoche a los cuatro vientos Axel Kicilloff, el gobernador de Buenos Aires que bien podría llamarse ahora el líder de los "Nuevos Aires" por la frescura que su imagen trae a las viejas y anquilosadas estructuras peronistas
Kicilloff es lo nuevo, la renovada K que llega para ilusionar a los peronistas necesitados de un liderazgo más puro, capaz de sacudir el polvo y mostrar la mejor cara de un partido político que es sinónimo de la Argentina más compleja y contradictoria que Juan Domingo Perón supo leer y entender mejor que nadie.
Enhorabuena por el peronismo y enhorabuena por la Argentina que este domingo le envío un mensaje a su presidente para que entienda que un país no se construye mirando la pizarra de la Bolsa de Valores, sino escuchando el auténtico mensaje de su pueblo.