Delincuentes y policías se tirotearon en Marconi y La Cruz de Carrasco

El delincuente que iba armado en la moto recibió varios disparos de arma de fuego y fue internado, fuera de peligro en el Hospital Maciel.

Durante la persecución, el patrullero chocó contra un árbol en Rambla Costanera e Iraola, resultando heridos los cuatro policía, mientras que los ocupantes de la moto también perdieron el dominio del birrodado.

Tras la caída, los dos delincuentes fueron detenidos. El que iba armado tiene 29 años y un antecedente penal de abril de 2024 por suministro de drogas. Recibió tiros en la cabeza, la espalda y un glúteo, y quedó internado con custodia policial. En un morral que llevaba le incautaron una pistola con un cargador ampliado para 20 municiones, uno en la recámara y 19 en el almacén, además de otros 46 cartuchos.

El segundo tiene 38 años y 11 antecedentes penales: diez por hurto y uno por rapiña. El último data de noviembre de 2025.

Los cuatro efectivos policiales sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al Hospital Policial, fuera de peligro. El fiscal de Flagrancia de 6º turno, Ricardo Lackner, a cargo de la investigación y dispuso las primeras actuaciones, entre ellas, una prueba de residuos de disparo.

Policías y delincuentes se enfrentaron a balazos en La Cruz de Carrasco

Otro grupo de policías también protagonizó un tiroteo con delincuentes en la madrugada del jueves en Montevideo.

En este caso, el escenario del enfrentamiento fue Antonio Pereira y Juan Agazzi, en la Cruz de Carrasco, cuando policías de Investigaciones de la Zona Operacional II realizaban tareas de vigilancia en la zona cuando vieron a dos hombres que caminaban en actitud sospechosa.

Los efectivos interceptaron a los dos individuos para poder registrarlos, pero, en ese momento, ambos sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar contra los agentes policiales, señaló la información preliminar del Ministerio del Interior.

Los policías respondieron, desatando un enfrentamiento en el que se efectuaron más de 20 balazos, hasta que los dos hombres se escabulleron por los pasajes del barrio.

Tras el tiroteo con los delincuentes, los policías incautaron una pistola Glock denunciada como robada y requerida por Investigaciones de Canelones, además de otra pistola Glock 26 modificada para disparar en ráfaga, varios cargadores y 51 balas.

En el lugar también encontraron otros tres bolsos con municiones y dos chalecos antibalas.

Los investigadores aseveraron haber identificado a uno de los delincuentes y trabajan para detener a ambos.