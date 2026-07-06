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Política Bicentenario de Centroamérica | gestión de residuos |

Relaciones internacionales

Nicaragua refuerza su presencia diplomática en Uruguay

La representación de Nicaragua en Uruguay fue parte de dos actividades oficiales en junio: una inauguración en Punta del Este y un encuentro sobre gestión de riesgo en Montevideo.

Nicaragua refuerza su presencia diplomática en Uruguay.

Nicaragua refuerza su presencia diplomática en Uruguay.

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Uruguay fue escenario, durante la segunda quincena de junio, de dos actividades que involucraron directamente a la representación diplomática de Nicaragua en el país: la inauguración de la Plaza del Bicentenario de Centroamérica, en Punta del Este, y la participación de una delegación nicaragüense en un encuentro técnico iberoamericano sobre reducción del riesgo de desastres, celebrado en Montevideo.

Una plaza para conmemorar el Bicentenario centroamericano

El lunes 15 de junio se realizó en Punta del Este, departamento de Maldonado, la ceremonia oficial de inauguración de la Plaza del Bicentenario de Centroamérica, un espacio público concebido para conmemorar los 200 años de independencia de las naciones centroamericanas.

Al acto asistieron el intendente departamental de Maldonado, Miguel Abella; el alcalde del municipio de Punta del Este, Javier Carballal; y el embajador de Nicaragua en Uruguay, Licio Gelli, junto con representantes diplomáticos de El Salvador, Costa Rica y Guatemala, además de otros miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país e invitados especiales.

La jornada incluyó el tradicional corte de cinta con el que quedó formalmente habilitado el espacio. Durante la ceremonia hicieron uso de la palabra el alcalde Carballal y el embajador Gelli, quienes se refirieron al significado histórico de la plaza como homenaje a la independencia centroamericana y a los vínculos de cooperación entre esa región y Uruguay.

Los oradores destacaron los lazos históricos entre ambas partes y calificaron la inauguración como un gesto de integración latinoamericana.

Gestión de riesgos

Un día después de la inauguración de la plaza, entre el 16 y el 18 de junio, Nicaragua participó en el Encuentro Técnico de la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil, organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en Montevideo.

El encuentro convocó a delegaciones de los sistemas nacionales de prevención de riesgos de desastres y de los centros de protección civil de distintos países iberoamericanos, con el objetivo de definir los estatutos y lineamientos estratégicos de la red, así como su funcionamiento operativo y sus prioridades de actuación conjunta en la región.

La delegación nicaragüense estuvo integrada por Xóchilt Álvarez Chavarría, directora de Planificación del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (Sinapred), y por el embajador Licio Ettore Ciannandrea Gelli, quien también representó al país centroamericano en la inauguración de la plaza de Punta del Este días antes.

La representación nicaragüense expuso ante el resto de delegaciones su experiencia en materia de prevención y alerta temprana ante fenómenos multiamenaza, así como el enfoque comunitario que el gobierno de ese país afirma aplicar en sus planes de protección civil.

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