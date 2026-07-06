Nicaragua refuerza su presencia diplomática en Uruguay.

La jornada incluyó el tradicional corte de cinta con el que quedó formalmente habilitado el espacio. Durante la ceremonia hicieron uso de la palabra el alcalde Carballal y el embajador Gelli, quienes se refirieron al significado histórico de la plaza como homenaje a la independencia centroamericana y a los vínculos de cooperación entre esa región y Uruguay.

Los oradores destacaron los lazos históricos entre ambas partes y calificaron la inauguración como un gesto de integración latinoamericana.

Gestión de riesgos

Un día después de la inauguración de la plaza, entre el 16 y el 18 de junio, Nicaragua participó en el Encuentro Técnico de la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil, organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en Montevideo.

El encuentro convocó a delegaciones de los sistemas nacionales de prevención de riesgos de desastres y de los centros de protección civil de distintos países iberoamericanos, con el objetivo de definir los estatutos y lineamientos estratégicos de la red, así como su funcionamiento operativo y sus prioridades de actuación conjunta en la región.

La delegación nicaragüense estuvo integrada por Xóchilt Álvarez Chavarría, directora de Planificación del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (Sinapred), y por el embajador Licio Ettore Ciannandrea Gelli, quien también representó al país centroamericano en la inauguración de la plaza de Punta del Este días antes.

La representación nicaragüense expuso ante el resto de delegaciones su experiencia en materia de prevención y alerta temprana ante fenómenos multiamenaza, así como el enfoque comunitario que el gobierno de ese país afirma aplicar en sus planes de protección civil.