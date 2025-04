No hay libertad real sin justicia social

Obviamente, cuando Orsi aludió al principio de no intervención en los asuntos internos de otros países, se refirió, aunque no lo explicitó, a la situación de Venezuela y su actitud fue firme en torno al estricto respeto del derecho internacional, a diferencia del gobierno de Luis Lacalle Pou que, sin evidencias ni pruebas, reconoció y hasta recibió a González Urrutia como presidente electo, naturalmente por un tema de afinidad ideológica y no por apego a los valores democráticos.