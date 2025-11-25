Hacete socio para acceder a este contenido

Política Lazo | interpelación |

CASO CARDAMA

No se pudo votar moción de interpelación a Lazo: a la oposición le faltaron los votos

La bancada de la oposición necesitaba 11 senadores en sala para que la moción de interpelación a Sandra Lazo por el caso Cardama pudiera ser aprobada.

 Leonardo Carreño/ FocoUy
Este martes, se tenía previsto que se votara en la Cámara de Senadores una moción de llamado a Sala en régimen de interpelación a la Ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en el marco de la rescición por parte del Poder Ejecutivo del contrato de construcción de las patrullas oceánicas, (OPV), que se lleva adelante en España por parte del astillero Cardama.

Según consta en el pliego de asuntos entrados de la cámara alta de este martes, los senadores que presentaron dicha moción fueron Graciela Bianchi, Rodrigo Blás, Pedro Bordaberry, Carlos Camy, Sebastián Da Silva, José Luis Falero, Javier García, Martin Lema, Carlos Moreira, Andrés Ojeda, Robert Silva y Tabaré Viera.

Pero según dio cuenta la senadora frenteamplista Bettiana Díaz, dicha moción de llamado a sala no se pudo aprobar producto de que la oposición no contaba con los senadores en sala para que pudiesen votar.

"No se pudo aprobar la moción de interpelación de Javier García a la ministra Lazo, la oposición no tenía los senadores en sala para votar. Arrancó bien el tema Cardama", dijo Díaz.

La oposición requería de 11 votos para que la moción de interpelación pudiese ser aprobada. La moción podrá ser aprobada de forma definitiva una vez que la oposición reúna los votos necesarios.

