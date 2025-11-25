No se pudo votar moción de interpelación a Lazo: a la oposición le faltaron los votos

Este martes, se tenía previsto que se votara en la Cámara de Senadores una moción de llamado a Sala en régimen de interpelación a la Ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en el marco de la rescición por parte del Poder Ejecutivo del contrato de construcción de las patrullas oceánicas, (OPV), que se lleva adelante en España por parte del astillero Cardama.