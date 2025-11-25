Este martes, se tenía previsto que se votara en la Cámara de Senadores una moción de llamado a Sala en régimen de interpelación a la Ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en el marco de la rescición por parte del Poder Ejecutivo del contrato de construcción de las patrullas oceánicas, (OPV), que se lleva adelante en España por parte del astillero Cardama.
CASO CARDAMA
No se pudo votar moción de interpelación a Lazo: a la oposición le faltaron los votos
La bancada de la oposición necesitaba 11 senadores en sala para que la moción de interpelación a Sandra Lazo por el caso Cardama pudiera ser aprobada.